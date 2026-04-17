تاکید تهران و واشینگتن بر باز ماندن تنگه هرمز

مقامات بلندپایه ایران و ایالات متحده تایید کردند که تنگه هرمز به روی کشتی‌های تجاری باز است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، امروز در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که تا پایان زمان آتش‌بس میان تهران و واشینگتن، تنگه هرمز برای تردد کشتی‌های تجاری باز خواهد ماند.

همزمان، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بلافاصله پس از موضع‌گیری وزیر خارجه ایران، تاکید کرد که تنگه هرمز "به‌طور کامل" باز است. ترامپ این خبر را در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی "تروث" منتشر کرد، اما مشخص نکرد که این بازگشایی به صورت دائمی است یا همان‌طور که عراقچی اشاره کرده، صرفاً تا پایان مهلت آتش‌بس میان دو کشور ادامه خواهد داشت.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه امسال به ایران و وقوع ۴۰ روز نبرد، سرانجام تهران و واشینگتن در تاریخ ۸ آوریل با میانجی‌گری پاکستان به یک آتش‌بس موقت دست یافتند. اگرچه منابع غیررسمی بارها از احتمال تمدید این آتش‌بس سخن گفته‌اند، اما تاکنون هیچ منبع رسمی دولتی این موضوع را تایید نکرده است.

تنگه هرمز مسیر انتقال نزدیک به ۲۰ درصد انرژی جهان است. طبق گزارش شرکت نروژی "رایستاد انرژی"، از آغاز درگیری‌ها تاکنون، حدود ۵۸ میلیارد دلار خسارت به بخش انرژی منطقه وارد شده است.