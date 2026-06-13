2 ساعت پیش

وزارت امور خارجه‌ی امارات با انتشار بیانیه‌ای رسمی، هرگونه انتقال پول یا آزادسازی دارایی‌های مسدودشده‌ی تهران از طریق این کشور را به شدت رد کرد.

وزارت امور خارجه‌ی امارات در واکنش به گزارش‌های اخیر اعلام کرد که ادعاهای منتشر شده در برخی رسانه‌های بین‌المللی مبنی بر انتقال مبالغ کلان از امارات به جمهوری اسلامی ایران عاری از حقیقت است. این وزارتخانه تصریح کرد که شایعات مربوط به انتقال ۳ میلیارد دلار پول به ایران هیچ پایه‌ی علمی و استنادی ندارد و بر مبنای اطلاعات نادرست منتشر شده است.

در بیانیه‌ی رسمی این وزارتخانه تأکید شده است که هیچ‌گونه دارایی مسدودشده‌ی متعلق به ایران از طریق مجاری مالی امارات آزاد یا منتقل نشده است. وزارت امور خارجه‌ی امارات همچنین از رسانه‌ها خواست تا اخبار خود را تنها از منابع رسمی دریافت کرده و از انتشار گزارش‌های بی‌اساس که فاقد اعتبار هستند، خودداری کنند.

پیش از این، برخی خبرگزاری‌ها از جمله رویترز مدعی شده بودند که امارات با آزادسازی ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده‌ی ایران موافقت کرده و بیش از ۳ میلیارد دلار از این مبلغ به تهران رسیده است؛ ادعایی که اکنون توسط مقامات رسمی امارات به طور کامل رد شد.