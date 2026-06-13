کاهش چشمگیر صادرات نفت عراق در پی انسداد تنگهی هرمز
خبرگزاری رویترز از کاهش روزانهی ۲.۵ تا ۳ میلیون بشکهای صادرات نفت عراق خبر داد
بر اساس گزارش رویترز به نقل از منابع تجاری، در پی تشدید تنشها در منطقهی خلیج و انسداد تنگهی هرمز، صادرات نفت عراق با افت شدیدی مواجه شده و روزانه بین ۲.۵ تا ۳ میلیون بشکه کاهش یافته است. عراق به همراه کویت و امارات متحدهی عربی، برای جلوگیری از توقف کامل فرآیند صادرات، به مسیرهای جایگزین برای انتقال بخشی از تولیدات نفتی خود روی آوردهاند؛ با این حال، میزان صادرات همچنان بسیار کمتر از سطوح عادی پیشین گزارش شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که اگرچه خسارات وارده بسیار سنگین ارزیابی میشود، اما از برآوردهای اولیهی ۱۲ تا ۱۵ میلیون بشکهای کمتر است. در حال حاضر پیشبینی میشود مجموع کاهش عرضهی نفت کشورهای حوزهی خلیج در بازارهای جهانی، حدود ۵ تا ۶ میلیون بشکه در روز باشد. رویترز تأکید کرد که تداوم این وضعیت و کاهش عرضهی تولیدکنندگان بزرگ بهویژه عراق، منجر به تخلیهی ذخایر جهانی نفت شده است؛ موضوعی که زنگ خطر جهش بیسابقهی قیمتها را در صورت طولانی شدن تنشها به صدا درآورده است.
لازم به ذکر است در واکنش به حملات ایالات متحدهی آمریکا و اسرائیل به ایران در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، تهران تنگهی هرمز را به روی کشتیهای تجاری بست که این اقدام شوک بزرگی به بازارهای انرژی وارد کرده و موجب افزایش بیسابقهی قیمت نفت و گاز شده است.