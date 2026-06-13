3 ساعت پیش

خبرگزاری آمریکایی "آکسیوس" به نقل از یک مقام ارشد ایالات متحده فاش کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه آینده در حاشیه نشست سران گروه هفت در فرانسه، نشستی با رهبران خاورمیانه برگزار خواهد کرد. این اقدام به عنوان بخشی از آمادگی‌ها برای نهایی کردن یک توافق بزرگ در منطقه ارزیابی می‌شود.

به گفته این منبع مقام آمریکایی، ترامپ تصمیم گرفته است روز سه‌شنبه آینده در اجلاس سران گروه هفت در فرانسه شرکت کند و در حاشیه این نشست، با شماری از رهبران کلیدی خاورمیانه دیدار و گفتگو داشته باشد.

بر اساس اطلاعات فاش‌شده، رئیس‌جمهور آمریکا با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی (امیر قطر)، عبدالفتاح سیسی (رئیس‌جمهور مصر) و شیخ محمد بن زاید آل نهیان (رئیس امارات متحده عربی) دیدار خواهد کرد. این رسانه آمریکایی در عین حال اشاره کرد که احتمالاً بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در این نشست حضور نخواهد داشت.

این تحرک دیپلماتیک فشرده از سوی ترامپ در حالی صورت می‌گیرد که واشنگتن و تهران به امضای "توافق اسلام‌آباد" بسیار نزدیک شده‌اند. انتظار می‌رود ترامپ در این اجلاس، رهبران تأثیرگذار منطقه را در جریان جزئیات این توافق و تضمین‌های آمریکا برای حفظ امنیت خاورمیانه قرار دهد؛ چرا که پیش از این اعلام شده بود اسرائیل و کشورهای عربی نیز بخشی از این تفاهم جامع هستند.