خسارت ۵۸ میلیارد دلاری به بخش انرژی خاورمیانه

1 ساعت پیش

جدیدترین برآوردهای مؤسسه پژوهشی "رایستاد انرژی" مستقر در اسلو، نشان می‌دهد که در جریان درگیری‌های اخیر میان آمریکا، اسرائیل و ایران، خسارات سنگینی به زیرساخت‌های انرژی منطقه وارد شده است. بر اساس این گزارش، مجموع خسارات وارده به تأسیسات نفت، گاز، نیروگاه‌های برق و سایر منابع انرژی حدود ۵۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که بخش اعظم آن (نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار) مستقیماً مربوط به بخش نفت و گاز است.

این گزارش حاکی از آن است که میزان خسارات نسبت به سه هفته گذشته جهشی ۱۳۲ درصدی داشته است؛ چرا که در برآوردهای اولیه، این رقم ۲۵ میلیارد دلار اعلام شده بود. این آمارها بازه زمانی آغاز جنگ تا ۸ آوریل ۲۰۲۶ (زمان اعلام آتش‌بس) را پوشش می‌دهد.

هزینه ۴۶ میلیارد دلاری بازسازی تحلیلگران رایستاد انرژی هزینه‌ی بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده را حدود ۴۶ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. بیشترین سهم از این هزینه‌ها متعلق به بخش‌های پالایشگاهی و پتروشیمی است.

کاران ساتوانی، تحلیلگر ارشد این مؤسسه، معتقد است بازسازی‌ها تنها بازگشت به وضعیت قبلی است و ظرفیت تولید جدیدی ایجاد نمی‌کند، که این امر منجر به تأخیر در پروژه‌های جهانی و افزایش نرخ تورم در خارج از خاورمیانه خواهد شد.

ایران با ۱۹ میلیارد دلار خسارت به تأسیسات گاز، پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های صادراتی، بیشترین آسیب را دیده است. همچنین تأسیسات صنعتی "راس لافان" در قطر نیز با خسارات پیچیده‌ای روبرو شده که می‌تواند پروژه‌های توسعه گاز طبیعی (LPG) را با چالش مواجه کند.

پس از بخش انرژی، بخش مسکن و ساختمان بیشترین آسیب را دیده است که بازسازی آن به دلیل نیاز به نیروی کار متخصص و زنجیره تأمین مواد اولیه، با چالش‌های جدی روبروست.

لازم به ذکر است که حملات هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد و پس از ۳۹ روز نبرد، در ۸ آوریل آتش‌بسی موقت اعلام گردید.