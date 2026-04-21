قیمت نفت خام برنت با ۰.۶ درصد کاهش به ۹۴.۹۴ دلار رسید

1 ساعت پیش

سیگنال‌های مثبت از سوی واشینگتن و تهران برای مشارکت در گفت‌وگوهای صلح اسلام‌آباد، باعث افت قیمت نفت در آستانه‌ی پایان ضرب‌الاجل آتش‌بس شد.

در پی ابراز خوش‌بینی ایالات متحده نسبت به موفقیت مذاکرات صلح و تمایل نسبی مقامات تهران برای حضور در گفت‌وگوهای اسلام‌آباد، قیمت نفت در بازارهای جهانی روند کاهشی در پیش گرفت. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنها چند ساعت به پایان موعد آتش‌بس باقی مانده است.

قیمت نفت خام برنت با ۰.۶ درصد کاهش به ۹۴.۹۴ دلار رسید و نفت تگزاس نیز به ۸۸.۵۰ دلار سقوط کرد؛ این در حالی است که روز دوشنبه به دلیل ابهام در سرنوشت مذاکرات، قیمت‌ها جهشی ۶ درصدی را تجربه کرده بودند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تلاش است تا با دستیابی به یک توافق، از شوک بیشتر به بازارهای مالی و افزایش بهای سوخت جلوگیری کند، مشروط بر آنکه ایران هیچ فرصتی برای توسعه‌ی سلاح هسته‌ای نداشته باشد.

یک مقام مسئول ایرانی در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد که تهران علیرغم مخالفت‌های اولیه، اکنون با دیدی مثبت در حال بررسی شرکت در مذاکرات است. از سوی دیگر، منابع پاکستانی از احتمال آغاز گفت‌وگوها در روز چهارشنبه با حضور فیزیکی یا ویدئوکنفرانسی دونالد ترامپ خبر می‌دهند. کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید نیز مدعی شد که به دلیل موفقیت عملیات‌های نظامی و سبک مذاکراتی قاطع ترامپ، طرفین به توافق نزدیک شده‌اند.

با این حال، تنش‌های میدانی همچنان پابرجاست. وزارت امور خارجه‌ی ایران حمله‌ی آمریکا به یک کشتی تجاری را محکوم کرده و واشینگتن را مسئول هرگونه تنش‌زایی دانسته است؛ در مقابل، آمریکا مدعی است کشتی مذکور حامل تجهیزات نظامی و ناقض تحریم‌ها بوده است. زمان آتش‌بس دو هفته‌ای، ساعت ۲۰:۰۰ چهارشنبه به وقت واشینگتن (۰۳:۳۰ بامداد پنج‌شنبه به وقت ایران) به پایان می‌رسد و طرفین تحت فشار شدیدی برای دستیابی به نتیجه پیش از آغاز دوباره‌ی درگیری‌ها هستند.