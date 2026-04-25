رایزنی قریب‌الوقوع فراکسیون‌ها برای پایان دادن به بایکوت پارتی

2 ساعت پیش

فیصل عیساوی، نماینده پارلمان عراق، با تأکید بر نقش کلیدی پارت دموکرات کوردستان (پارتی) در ساختار سیاسی کشور، اعلام کرد که فقدان توازن قدرت و نقض حقوق مؤلفه‌های سیاسی، عامل اصلی نارضایتی‌های اخیر این حزب است.

عیساوی در گفتگو با برنامه "باسی روژ" در شبکه تلویزیونی کوردستان۲۴ اظهار داشت: پارت دموکرات کوردستان یکی از بنیان‌گذاران فرآیند سیاسی و از ارکان اصلی تأسیس عراق نوین و تدوین قانون اساسی است؛ لذا به هیچ عنوان نمی‌توان این واقعیت تاریخی را نادیده گرفت.

این نماینده پارلمان با اشاره به فضای حاکم بر نهاد قانون‌گذاری تصریح کرد که اکثریت قاطع نمایندگان نسبت به تصمیم پارتی مبنی بر بایکوت جلسات نگران هستند و خواهان بازگشت اعضای این حزب به پارلمان می‌باشند، چرا که حضور پارتی در دستگاه قانون‌گذاری برای آینده سیاسی کشور، حیاتی و سرنوشت‌ساز تلقی می‌شود.

وی، همچنین فاش کرد که طی روزهای آتی، هیئتی متشکل از رؤسای فراکسیون‌های پارلمانی با هدف رایزنی و متقاعد کردن رهبری پارتی برای شکستن بایکوت و بازگشت به جلسات، با مقامات این حزب دیدار خواهند کرد.

فیصل عیساوی، در خصوص موضع جریان‌های اهل سنت خاطرنشان کرد: اکثریت گروه‌های سیاسی اهل سنت با مواضع پارت دموکرات کوردستان همسو بوده و از آن حمایت می‌کنند، به استثنای دو فراکسیون مشخص که در پارلمان رویکردی مخالف دارند.

او در پایان با صحه گذاشتن بر مطالبات پارتی تأکید کرد: کاملاً روشن است که توازن سیاسی در عراق از بین رفته و حقوق مؤلفه‌ها به شکلی آشکار نقض می‌شود. در حال حاضر تقسیم پست‌ها و مسئولیت‌ها به هیچ وجه بر مبنای عدالت و برابری صورت نمی‌گیرد.