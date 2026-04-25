استقرار اولین حسگر سیستم "گنبد طلایی" آمریکا
ارتش ایالات متحده بهطور رسمی نخستین حسگر سیستم پدافند موشکی موسوم به "گنبد طلایی" را در خاک خود مستقر کرد. این اقدام، پروژه گنبد طلایی را از مرحله تئوری و ایده به مرحله عملیاتی هدایت میکند؛ هدفی که هدف آن حفاظت از آسمان آمریکا در برابر موشکیهای بالستیک، کروز و پهپادها است.
ژنرال مایکل گیلاتین، از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا، اعلام کرد که اولین قطعه فعال این سیستم که با نام "سیستم پایش مداوم دوربرد" شناخته میشود، در پایگاه "لیتل کریک فورت استوری" مستقر شده است. این سیستم دارای توانایی بینظیری در هشدار زودهنگام و ردیابی تهدیداتی است که رادارهای کلاسیک قادر به شناسایی آسان آنها نیستند.
سیستم ALPS برخلاف رادارهای قدیمی، بر پایه "شناسایی غیرفعال" عمل میکند؛ به این معنا که هیچ موجی از خود ساطع نمیکند تا دشمن نتواند مکان آن را شناسایی کرده یا در ارتباطات آن اختلال ایجاد کند. این سیستم تنها به امواج الکترومغناطیسی که از خودِ موشک یا پهپاد صادر میشود گوش میدهد و از طریق هوش مصنوعی، دادهها را به موشکهای پدافندی ارسال میکند.
بودجه و جابهجایی
وزارت دفاع آمریکا هزینه پایه این پروژه عظیم را ۱۸۵ میلیارد دلار برآورد کرده است و تنها برای سال مالی ۲۰۲۷، مبلغ ۱۷.۵ میلیارد دلار به آن اختصاص یافته است. طراحی این سیستم به گونهای است که بر روی خودروهای نظامی متوسط نصب میشود و این ویژگی، جابهجایی سریع و آسان آن را از نقطهای به نقطه دیگر ممکن میسازد.
مکمل سیستمهای پیشین
این بخش جدید از گنبد طلایی در نزدیکی سیستم پدافندی "تاد" مستقر شده است. کارشناسان معتقدند وظیفه اصلی این حسگرها، پر کردن شکافهایی است که رادارهای معمولی دارند؛ بهویژه برای پهپادها و موشکهایی که در ارتفاع بسیار پایین پرواز کرده و از ناهمواریهای زمین برای پنهان شدن از رادار استفاده میکنند.
پروژه گنبد طلایی در آینده لایههای دفاعی متعددی در زمین، دریا و حتی فضا را در بر خواهد گرفت که همگی از طریق یک شبکه یکپارچه مبتنی بر هوش مصنوعی برای پاسخگویی سریع به هرگونه حمله احتمالی مدیریت میشوند.