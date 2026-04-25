در حالی که بحران سیاسی در عراق وارد مراحل پیچیده‌تری می‌شود، اظهارات مقام‌های اقلیم کوردستان حاکی از آن است که زیربناهای "شراکت" و "توازن" در این کشور به طور جدی فرو پاشیده است. دانر عبدالغفار، سخنگوی فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق، افشا کرد که مسبب اصلی پدید آمدن بن‌بست کنونی و عدم تشکیل دولت، اختلافات داخلی در جبهه "چارچوب هماهنگی" است.

سخنگوی فراکسیون پارتی در گفتگو با شبکه "کوردستان ۲۴" ضمن انتقاد از نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌ها و مولفه‌های اصلی جامعه عراق، تصریح کرد که دیگر نشانی از اصول مشارکت و برابری در ساختار حکمرانی دیده نمی‌شود.

وی هشدار داد: عدم رعایت توازن در نهادهای دولتی و بی‌توجهی به حقوق قانونی مولفه‌ها، آغازی خطرناک برای فروپاشی آینده سیاسی کشور است. پیش‌تر تلاش می‌شد کوردها به عنوان عامل رکود سیاسی معرفی شوند، اما امروز برای همگان روشن شده است که مشکل اصلی، ناتوانی چارچوب هماهنگی در توافق بر سر یک کاندیدای واحد برای نخست‌وزیری است.

دانر عبدالغفار، اعلام کرد که قرار بود فردا هیئتی از پارلمان عراق برای رایزنی با پارت دموکرات به اقلیم کوردستان سفر کند، اما این سفر به دلیل عدم نهایی شدن کاندیدای نخست‌وزیری و آشفتگی در اردوگاه جریانات سیاسی بغداد، به تعویق افتاده است. وی تأکید کرد که حضور پارتی در پارلمان، به معنای حضور مقتدرانه کوردها در ساختار کشور است و برنامه‌های این حزب نه تنها برای اقلیم، بلکه در راستای خدمت به تمام عراق تدوین شده است.

عجز دولت در تأمین امنیت و ثبات مالی

بخش دیگری از سخنان سخنگوی فراکسیون پارتی به ناکارآمدی‌های امنیتی و اقتصادی دولت مرکزی اختصاص داشت. وی با اشاره به وضعیت وخیم معیشتی و امنیتی، خاطرنشان کرد: دولت عراق قدرت حفاظت از شهروندان خود و تأمین امنیت اقلیم کوردستان را ندارد. اقلیم کوردستان روزانه هدف حملات پهپادی و موشکی قرار می‌گیرد و بغداد در قبال این نقض حاکمیت ناتوان است. عراق در شرایط سخت اقتصادی به‌سر می‌برد و تداوم بن‌بست سیاسی، این وضعیت را وخیم‌تر کرده است.

سخنگوی فراکسیون پارتی در پایان با تأکید بر لزوم بازگشت به قانون اساسی، هشدار داد که تداوم رویکرد فعلی چارچوب هماهنگی و اصرار بر انحصارطلبی، تیشه به ریشه همزیستی سیاسی در عراق می‌زند و فرآیند تشکیل دولت را به گروگان گرفته است.