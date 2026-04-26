ورود به مکه و مدینه با ویزای گردشگری ممنوع شد
جریمهی ۱۰۰ هزار ریالی عربستان برای زائران فاقد مجوز
وزارت کشور عربستان سعودی با صدور هشداری تند اعلام کرد متخلفانی که با ویزای گردشگری اقدام به انجام مناسک حج کنند، با جریمهی نقدی سنگین و مجازاتهای اداری روبرو میشوند.
وزارت کشور عربستان سعودی در بیانیهای رسمی دربارهی فرآیند حج امسال هشدار داد، هر شخصی که در موسم حج با ویزای گردشگری و بدون مجوز قانونی برای ادای این فریضه وارد شهرهای مکه و مدینه شود، در صورت بازداشت با جریمهی نقدی دستکم ۱۰۰ هزار ریال سعودی (معادل تقریبی ۲۶ هزار دلار) مواجه خواهد شد.
این وزارتخانه از تمامی زائران خواست بهمنظور برگزاری بدون نقص و ایمن مراسم حج، به دستورالعملهای صادر شده پایبند باشند. در این اطلاعیه تأکید شده است که علاوه بر جریمهی مالی، مجازاتهای اداری سختی نیز در انتظار متخلفان خواهد بود. دولت عربستان سعودی همهساله با نزدیک شدن به فصل حج، تدابیر امنیتی و اداری ویژهای را برای کنترل جمعیت و پیشگیری از هرگونه بینظمی اتخاذ میکند.
بر اساس قوانین جاری عربستان سعودی، تنها افرادی مجاز به شرکت در مناسک حج هستند که مجوزهای رسمی مربوطه را دریافت کرده باشند. طبق آمار اعلام شده از سوی مدیریت کل حج و عمرهی اقلیم کوردستان، در سال جاری ۵۱۲٠ نفر از شهروندان این اقلیم برای انجام مناسک حج راهی سرزمین وحی میشوند.
مطابق برنامهی زمانبندی، نخستین کاروان زائران روز چهارشنبه ۶ مه ۲۰۲۶ (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) از فرودگاه بینالمللی اربیل اعزام خواهد شد و فرآیند انتقال تمامی کاروانها تا ۱۰ مه (۲۰ اردیبهشت) به پایان میرسد.