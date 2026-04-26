پیکر رفیق صابر، شاعر و نویسندهی سرشناس کورد در زادگاهش به خاک سپرده شد
دهها دیوان شعر و آثار پژوهشی از دکتر رفیق صابر به یادگار مانده است
مراسم تدفین دکتر رفیق صابر، نویسنده، پژوهشگر و نمایندهی پیشین پارلمان کوردستان، پس از انتقال پیکر وی از کشور سوئد به اقلیم کوردستان، امروز در شهر قلعهدزه برگزار شد.
پیکر دکتر رفیق صابر، از چهرههای برجسته ادبی و فرهنگی کوردستان، روز یکشنبه ۲۶ آوریل ۲۰۲۶ (۶ اردیبهشت ۱۴۰۵)، با حضور جمعی از شخصیتهای هنری و سیاسی در زادگاهش، شهر قلعهدزه، به خاک سپرده شد. رفیق صابر در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) پس از بازهای طولانی از مبارزه با بیماری در کشور سوئد درگذشت و بنا بر وصیت خودش، روز گذشته پیکر وی به اقلیم کوردستان بازگردانده شد.
نگاهی به زندگی و فعالیتهای علمی
دکتر رفیق صابر قادر، متولد سال ۱۹۵۰ (۱۳۲۹) در قلعهدزه، تحصیلات خود را در رشته زبان و ادبیات کوردی در دانشگاه بغداد به پایان رساند. وی از سال ۱۹۷۲ (۱۳۵۱) تا ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) به عنوان روزنامهنگار در بغداد فعالیت کرد و در سال ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) از بنیانگذاران اتحادیه نویسندگان کوردستان در مناطق کوهستانی بود. او در سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) مدرک دکترای فلسفه خود را با موضوع «نقش فرهنگ در شکلگیری آگاهی ملی کورد» از آکادمی علوم اجتماعی بلغارستااین نویسندهی فقید که سابقهی نمایندگی در پارلمان کوردستان (۲۰۰۹-۲۰۱۰) را نیز در کارنامه داشت، با آثار ارزشمند خود خدمات بزرگی به ادبیات و فرهنگ کوردی انجام داد. مشهورترین اثر او منظومهی «بهتەنیا جێی مەهێڵن» (تنهایش نگذارید) است که در وصف فاجعهی بمباران شیمیایی حلبچه سروده شده است. رفیق صابر برنده جوایز معتبری همچون جایزه ادبی «کلاس دی ویلده» سوئد در سال ۲۰۰۱ و جایزهی ادبی «بله-ابراهیم احمد» در سلیمانیه در سال ۲۰۰۷ شده است. از وی دهها دیوان شعر و آثار پژوهشی به یادگار مانده که بارها تجدید چاپ شدهاند.