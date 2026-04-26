امانوئل مکرون: بحران انرژی در فرانسه وجود ندارد و اوضاع تحت کنترل است
مکرون بر تلاشهای دیپلماتیک برای تأمین امنیت مسیرهای دریایی راهبردی تأکید کرد
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، روز دوشنبه ۲۶ آوریل ۲۰۲۶ (۶ اردیبهشت ۱۴۰۵)، اعلام کرد که علیرغم افزایش تنشها و درگیریها در خاورمیانه، وضعیت انرژی در فرانسه پایدار است و در مرحلهی کنونی هیچ خطری تأمین سوخت و انرژی این کشور را تهدید نمیکند. این سخنان در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با کیریاکوس میتسوتاکیس، نخستوزیر یونان در آتن بیان شد.
اظهارات رئیسجمهور فرانسه واکنشی مستقیم به هشدارهای پاتریک بویانه، مدیرعامل شرکت «توتالانرژی» تلقی میشود. بویانه پیشتر هشدار داده بود که در صورت تداوم تنشهای منطقهای، فرانسه ممکن است طی دو تا سه ماه آینده با کمبود انرژی روبرو شود. با این حال، امانوئل مکرون با «پیشبینی سیاسی» خواندن سناریوهای بحرانمحور، تأکید کرد که بسیاری از بحرانهای کمبود کالا ناشی از ترس و تصمیمات بیبرنامه تحت فشارهای ژئوپولیتیک است و نه نبودِ واقعی مواد اولیه.
رئیسجمهور فرانسه در بخش دیگری از سخنان خود به تلاشهای دیپلماتیک پاریس اشاره کرد و گفت اولویت اصلی کشورش، ازسرگیری تردد دریایی در تنگهی هرمز در کوتاهترین زمان ممکن است. وی تأکید کرد که فرانسه تلاشهای خود را برای عادیسازی کامل تردد کشتیها در این آبراه راهبردی، مطابق با قوانین بینالمللی و اصل آزادی دریانوردی، متمرکز کرده است. امانوئل مکرون همچنین بر تداوم فشارهای پاریس بر طرفهای درگیر در خاورمیانه برای بازگشت به میز مذاکره با هدف ثبات منطقه و پایان دادن به چالشهای موجود در مسیرهای آبی تأکید کرد.