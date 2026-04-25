سنتکام: یک کشتی ایرانی در دریای عرب مجبور به بازگشت شد

در آب‌های عرب از عبور یک کشتی ایرانی حامل انرژی جلوگیری شد

فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد یک نفت‌کش را که به‌صورت غیرقانونی در حال حمل انرژی ایران بود، رهگیری و تحت نظارت نظامی به سمت آب‌های ایران بازگردانده است.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) روز شنبه ۲۵ آوریل ۲۰۲۶ (۵ اردیبهشت ۱۴۰۵) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای دریایی این کشور مانع از حرکت یک کشتی تجاری شده‌اند که محموله‌ی انرژی ایران را به‌صورت غیرقانونی حمل می‌کرد. طبق این بیانیه، کشتی مذکور ناچار شده است مسیر خود را به سمت ایران تغییر دهد.

در بیانیه‌ی سنتکام آمده است که کشتی «M/V Sevan» یکی از ۱۹ شناور متعلق به «ناوگان سایه‌ی» ایران است که به‌تازگی از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بود. این گزارش تصریح می‌کند که شناورهای مذکور در انتقال نفت و گاز ایران به بازارهای جهانی به ارزش میلیاردها دلار نقش داشته‌اند.

در مورد جزئیات این عملیات، سنتکام اعلام کرد که یک فروند بالگرد آمریکایی برخاسته از کشتی جنگی «USS Pinckney (DDG 91)» در آب‌های دریای عرب، کشتی «سوان» را رهگیری کرده است. این کشتی در حال حاضر با پذیرش دستورات نظامی نیروهای آمریکایی و تحت نظارت (اسکورت) این نیروها در حال بازگشت به سمت مرزهای آبی ایران است.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده تأکید کرد که نیروهای این فرماندهی به اجرای دقیق تحریم‌ها و اعمال محاصره‌ی شدید علیه کشتی‌هایی که به بنادر ایران تردد می‌کنند، ادامه خواهند داد. بر اساس آمارهای منتشر شده در این بیانیه، از زمان آغاز این محاصره‌ی دریایی تاکنون، ۳۷ فروند کشتی مجبور به تغییر مسیر و بازگشت به مبدأ شده‌اند.