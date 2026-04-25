تیراندازی در مراسم شام دونالد ترامپ با خبرنگاران

مهاجم توسط نیروهای سرویس مخفی بازداشت شده است

14 دقیقه پیش

در پی وقوع تیراندازی در محل برگزاری ضیافت شام رئیس‌جمهور ایالات متحده، نیروهای امنیتی دونالد ترامپ و مقامات ارشد دولت را از محل حادثه خارج کردند.

ضیافت شام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده با خبرنگاران کاخ سفید در هتل هیلتون واشینگتن، به دلیل وقوع تیراندازی و ایجاد وضعیت امنیتی ناتمام ماند. در این مراسم که با حضور جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، پیت هگست، وزیر جنگ و جمعی از مقامات بلندپایه‌ی دولت و چهره‌های رسانه‌ای برگزار شده بود، پس از شنیده شدن صدای شلیک گلوله، نیروهای سرویس مخفی اقدام به تخلیه‌ی سریع محل کردند.

جزئیات حادثه و وضعیت سلامتی مقامات

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در جریان این تیراندازی، یک مأمور پلیس محافظ ساختمان زخمی شده است. در پی این اتفاق، نیروهای امنیتی بلافاصله دونالد ترامپ، مقامات حاضر و سایر میهمانان را به خارج از هتل هدایت کردند. پس از تثبیت وضعیت، منابع امنیتی بر سلامت کامل رئیس‌جمهور و سایر اعضای دولت تأکید کردند.

دونالد ترامپ پس از آرام شدن اوضاع، در سخنانی مهاجم را فردی دچار اختلالات روانی توصیف کرد و گفت: «بر این باورم که او یک "گرگ تنها" بوده است»؛ اصطلاحی که به مهاجمانی با عملکرد انفرادی و بدون وابستگی تشکیلاتی اطلاق می‌شود. رئیس‌جمهور ایالات متحده همچنین خاطرنشان کرد که هیچ دلیلی برای ارتباط این حمله با جنگ جاری با ایران مشاهده نمی‌کند.

بازداشت مهاجم و روند پرونده‌ی قضایی

شبکه‌ی خبری فاکس نیوز هویت مهاجم را «کول توماس آلن»، ۳۱ ساله و اهل ایالت کالیفرنیا اعلام کرد که توسط نیروهای سرویس مخفی بازداشت شده است. بر اساس اطلاعات اف‌بی‌آی (FBI)، این فرد قصد داشته است با سلاح گرم به داخل سالن مراسم که نزدیک به ۲۶۰۰ میهمان در آن حضور داشتند، نفوذ کند.

دادستان کل ایالات متحده اعلام کرد که متهم روز دوشنبه در برابر قاضی دادگاه حاضر خواهد شد. همچنین جنین پیرو، حقوقدان آمریکایی، اشاره کرد که این فرد به اتهام استفاده از سلاح گرم، درگیری با پلیس فدرال و ایجاد مخاطره برای امنیت ملی ایالات متحده محاکمه خواهد شد.