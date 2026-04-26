هشدار جدی واشینگتن به بغداد

لزوم انحلال فوری گروه‌های شبه‌نظامی در عراق

54 دقیقه پیش

سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا با انتقاد از تداوم حملات علیه منافع این کشور، از دولت عراق خواست به حمایت‌های سیاسی و مالی از گروه‌های مسلح غیرقانونی پایان دهد.

تومی پیگات، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا روز یکشنبه، ۲۶ آوریل ۲۰۲۶ (۶ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه‌ی «کوردستان ۲۴»، هشداری جدی را متوجه دولت عراق کرد. وی در این اظهارات بر ضرورت انحلال فوری گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به جمهوری اسلامی ایران در خاک عراق تأکید نمود.

سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگار این رسانه اظهار داشت که اگرچه واشینگتن از تلاش‌های نیروهای امنیتی عراق برای مقابله با حملات تروریستی آگاه است، اما شکست‌های پی‌درپی دولت بغداد در جلوگیری از این حملات، موجب نگرانی عمیق ایالات متحده شده است.

تومی پیگات به صراحت برخی از جریان‌های درون دولت عراق را مورد اتهام قرار داد و افزود: «برخی طرف‌های مرتبط با دولت عراق، همچنان به ارائه‌ی حمایت‌ها و پناهگاه‌های سیاسی و مالی به گروه‌های مسلح وابسته به ایران ادامه می‌دهند؛ این رویکرد تأثیر بسیار منفی و مخربی بر روابط راهبردی میان ایالات متحده و عراق خواهد داشت.»

این مقام ارشد آمریکایی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: «ایالات متحده‌ی آمریکا هیچ‌گونه حمله‌ای را علیه منافع خود برنمی‌تابد. ما انتظار داریم دولت عراق بدون فوت وقت، تمامی تدابیر لازم را برای انحلال گروه‌های شبه‌نظامی که در عراق در راستای منافع ایران فعالیت می‌کنند، به کار ببندد.»

این موضع‌گیری تند وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که پس از آغاز جنگ ایران در اواخر اوت ۲۰۲۶، گروه‌های شبه‌نظامی و مسلح در عراق که تحت حمایت تهران هستند، حملات روزانه‌ی خود را به سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و پایگاه‌های نظامی آمریکا در اقلیم کوردستان و سایر نقاط عراق افزایش دادند.

شایان ذکر است که علیرغم اعلام آتش‌بس در جبهه‌های جنگ، این گروه‌های مسلح همچنان به تهدیدهای خود ادامه می‌دهند. آن‌ها هشدار داده‌اند که در صورت وقوع هرگونه حمله‌ی مجدد به ایران، منافع آمریکا در اقلیم کوردستان، عراق و سایر کشورهای منطقه را با شدتی بیش از گذشته هدف قرار خواهند داد. این وضعیت، فشارها بر دولت مرکزی عراق برای کنترل این گروه‌ها و حفظ ثبات راهبردی در منطقه را دوچندان کرده است.