بستهی پیشنهادی پارت دموکرات کوردستان به پارلمان عراق فدرال
شروط اربیل برای بازگشت به پارلمان عراق تدوین شد
دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان مجموعهای از مطالبات و نگرانیهای خود را در قالب یک بستهی واحد تدوین کرده است تا مبنای گفتوگو با جریانهای سیاسی عراق برای پایان دادن به تحریم جلسات پارلمان باشد.
یک منبع بلندپایه در پارت دموکرات کوردستان در گفتوگو با رسانهها اعلام کرد که دفتر سیاسی این حزب، تمامی شروط، مطالبات و نگرانیهای خود را در یک بستهی جامع آماده کرده است. بر اساس اظهارات این منبع، پارت دموکرات کوردستان با هر طرف عراقی که جهت رایزنی برای بازگشت این حزب به بغداد وارد مذاکره شود، بر مبنای این بستهی پیشنهادی گفتوگو خواهد کرد.
این منبع تصریح کرد که پارت دموکرات کوردستان از فرآیند سیاسی عقبنشینی نکرده، بلکه به دلیل وجود برخی نگرانیها، فعالیتهای خود را به حالت تعلیق درآورده است. وی تأکید کرد که هر زمان این نگرانیها برطرف و مشکلات موجود حلوفصل شوند، رهبری پارت دموکرات کوردستان دربارهی حضور مجدد در جلسات تصمیمگیری خواهد کرد.
طبق برنامهریزیهای صورتگرفته، امروز یکشنبه ۲۶ آوریل ۲۰۲۶ (۶ اردیبهشت ۱۴۰۵)، هیئتی بلندپایه متشکل از رؤسای فراکسیونهای پارلمان عراق در اربیل با فراکسیون پارت دموکرات کوردستان دیدار میکند. هدف از این نشست، فراهم کردن زمینهی تفاهم و بازگشت نمایندگان این حزب به صحن پارلمان عنوان شده است.
این تحرک دیپلماتیک پارلمانی پس از آن صورت میگیرد که در نشست روز چهارشنبه ۲۲ آوریل ۲۰۲۶ (۲ اردیبهشت ۱۴۰۵)، هیئترئیسهی پارلمان از رؤسای فراکسیونها خواست تا کمیتهای مشترک تشکیل دهند. وظیفهی اصلی این کمیته، گفتوگو با فراکسیون پارت دموکرات کوردستان دربارهی موانع و دلایلی است که منجر به تحریم جلسات پارلمان شده است.
فراکسیون پارت دموکرات کوردستان پیشتر در بیانیهای رسمی اعلام کرده بود که تحریم جلسات، اعتراضی به «نقض مکرر قانون اساسی و تخلفات قانونی» در پارلمان است و این تصمیم تا اطلاع ثانوی به قوت خود باقی خواهد ماند.