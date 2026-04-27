کاهش ۳۰ درصدی تولید فولاد در ایران
کاهش تولید فولاد باعث بروز بحران جدی در بخشهای راهبردی همچون خودروسازی و ساختوساز ایران شده است
گزارش روزنامهی اعتماد حاکی از افت ۱۰ میلیون تنی تولید سالانهی فولاد و بروز بحران جدی در بخشهای راهبردی همچون خودروسازی و ساختوساز است.
روزنامهی اعتماد در گزارشی تحلیلی اعلام کرد که بخش صنایع فولاد ایران به دلیل پیامدهای ناشی از تنشهای اخیر و حملات ایالات متحده و اسرائیل، با بحرانی جدی روبهرو شده و سطح تولید سالانهی آن به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
بر اساس ارزیابیهای انجام شده از خسارات وارده به واحدهای صنعتی، ظرفیت تولید سالانهی فولاد کشور حدود ۱۰ میلیون تن کاهش یافته است. این رقم معادل ۲۵ تا ۳۰ درصد از کل توان تولید فولاد در ایران برآورد میشود. پیش از این، بخش فولاد به عنوان یکی از محرکهای اصلی اقتصاد صنعتی ایران، سالانه حدود ۳۱.۹ (سی و یک ممیز نه) میلیون تن محصول تولید میکرد.
با توجه به پیوندهای گستردهی این بخش با سایر صنایع، خسارات وارده تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر تمامی سکتورهای اقتصادی بر جای گذاشته است. گزارشها نشان میدهند که به دلیل این عقبنشینی تولیدی، صنایع بزرگ و با اهمیتی همچون ساختوساز، خودروسازی، بخش انرژی و زیرساختهای عمرانی با چالشهای جدی و خطر فروپاشی مواجه شدهاند.
در همین راستا، معاون پژوهشهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی دقیق به بررسی «تأثیرات تخریبی توقف واحدهای فولادی بر بخشهای مختلف اقتصاد» پرداخته است. در این گزارش، علاوهبر تحلیل ابعاد بحران، پیشنهادها و راهکارهایی برای عبور از این وضعیت اضطراری و بازسازی توان تولیدی کشور ارائه شده است.