تسهیلات جدید اقلیم کوردستان برای اتباع خارجی

کاهش ۷۵ درصدی جریمه‌های اقامتی در اقلیم کوردستان

1 ساعت پیش

وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان با صدور بخشنامه‌ای، مهلتی ۹۰ روزه برای بخشودگی بخش عمده‌ی جریمه‌های مالی اتباع خارجی فاقد مجوز اقامت معتبر تعیین کرد.

وزارت امور داخلی دولت اقلیم کوردستان، بر اساس اختیارات قانونی اعطا شده در قانون شماره ۶ سال ۲۰۰۹، تصمیم ویژه‌ای را جهت تسهیل امور اتباع خارجی صادر کرد. این مصوبه شامل تمامی افرادی می‌شود که به‌صورت رسمی و از طریق ویزا وارد اقلیم کوردستان شده‌اند، اما به هر دلیلی نتوانسته‌اند در موعد مقرر نسبت به تمدید ویزا یا دریافت و تمدید کارت اقامت خود اقدام کنند.

طبق این ابلاغیه، آن دسته از اتباع خارجی که تمایل به ماندن در اقلیم کوردستان و دریافت کارت اقامت جدید یا تمدید مدارک قبلی خود را دارند، موظف‌اند ظرف مدت ۹۰ روز کاری به ادارات اقامت مراجعه کنند. در این بازه‌ی زمانی، تنها ۲۵ درصد از مجموع جریمه‌های دیرکرد (مطابق با شیوه‌نامه‌ی شماره ۱ سال ۲۰۲۱) از متقاضیان دریافت می‌شود و ۷۵ درصد مابقی مشمول بخشودگی قرار می‌گیرد.

در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است که اتباع خارجی متقاضی ترک اقلیم کوردستان و بازگشت به کشورهای متبوع خود نیز مشمول این تخفیف ۷۵ درصدی در جریمه‌ها خواهند بود. این افراد پس از مراجعه به ادارات اقامت و طی مراحل قانونی، مهر خروج دریافت کرده و از پرداخت بخش بزرگی از جریمه‌های مالی معاف می‌شوند.

این فرمان از تاریخ صدور به مدت ۹۰ روز کاری اعتبار دارد. وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان تأکید کرده است که پس از پایان این مهلت، با هرگونه تخلف در زمینه‌ی اقامت طبق ضوابط شیوه‌نامه‌ی شماره ۱ سال ۲۰۲۱ برخورد خواهد شد و تمامی جریمه‌های مالی به‌صورت کامل و بدون هیچ‌گونه تخفیفی از متخلفان اخذ می‌گردد.

لازم به ذکر است این اقدام دولت اقلیم کوردستان در راستای سازماندهی حضور اتباع خارجی و حمایت از افرادی صورت گرفته است که به دلیل موانع مختلف موفق به قانونی کردن وضعیت اقامتی خود نشده‌اند.