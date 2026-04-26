تولید نفت عراق در ماه مارس بهطور بیسابقه کاهش یافته است
دیدبان اکو عراق بر فعالسازی مسیرهای راهبردی جایگزین نفت خبر داد
بان اقتصادی «اکو عراق» با انتشار گزارشی از افت شدید تولید نفت در سهماههی نخست سال ۲۰۲۶ خبر داد و بر لزوم فعالسازی مسیرهای راهبردی جایگزین برای تضمین امنیت صادرات تأکید کرد.
دیدبان «اکو عراق» برای امور اقتصادی، روز یکشنبه ۲۶ آوریل ۲۰۲۶ (۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) با انتشار بیانیهای رسمی، آمارهای مربوط به تولید نفت عراق در سه ماههی نخست سال جاری میلادی را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، سطح تولید نفت در ماه ژانویه روزانه ۴ میلیون و ۱۵۷ هزار بشکه بوده است. این رقم در ماه فوریه با افزایشی نسبی به ۴ میلیون و ۱۸۸ هزار بشکه در روز رسید؛ اما در ماه مارس، تولید نفت عراق با کاهشی چشمگیر و بیسابقه مواجه شد و به سطح یک میلیون و ۶۲۵ هزار بشکه در روز سقوط کرد.
این مرکز پژوهشی مجموع تولید نفت عراق در این بازهی زمانی سهماهه را حدود ۳۰۲ میلیون بشکه اعلام کرده است.
در بخش دیگری از بیانیهی دیدبان «اکو عراق»، از دولت عراق خواسته شده است تا سیاست تنوعبخشی به گذرگاههای تجاری را در اولویت قرار دهد. این نهاد تأکید کرد که اتکای صرف به صادرات دریایی از طریق خلیج فارس، ریسکهای اقتصادی کشور را افزایش میدهد.
بهعنوان یک راهکار راهبردی، این دیدبان پیشنهاد کرده است که پروژهی «راه شام جدید» فعال شود. این اقدام میتواند منجر به کاهش مخاطرات ژئوپلیتیک شده و تداوم صادرات نفت به بازارهای جهانی را بهویژه در زمان تنشهای منطقهای تضمین کند.
دیدبان «اکو عراق» در پایان گزارش خود خاطرنشان کرد که اتخاذ رویکردهای نوین در مسیرهای صادراتی، موجب تقویت توان اقتصادی عراق در مواجهه با بحرانها میشود. به باور کارشناسان این مرکز، ایجاد مسیرهای جایگزین، کارایی صادرات را در تمامی شرایط دشوار حفظ کرده و ثبات مالی کشور را در درازمدت تأمین خواهد کرد.