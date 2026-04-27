حادثه‌ی جاده‌ای در کرکوک منجر به کشته‌ و زخمی ‌شدن ده‌ها نفر شد

سامان برزنجی با حضور در بیمارستان‌های اربیل، ضمن ابلاغ پیام همدردی مسرور بارزانی، از آمادگی کامل مراکز درمانی و تیم‌های پزشکی برای رسیدگی به مصدومان تصادف زنجیره‌ای کرکوک خبر داد.

سامان برزنجی، وزیر بهداشت دولت اقلیم کوردستان، صبح روز دوشنبه ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ (۷ اردیبهشت ۱۴۰۵)، به نمایندگی و بر اساس دستور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، با همراهی مدیرکل بهداشت اربیل، از مجروحان حادثه‌ی دردناک شهر کرکوک در بیمارستان فوریت‌های پزشکی غرب اربیل عیادت کرد.

وزیر بهداشت در این دیدار، پیام نگرانی و همدردی نخست‌وزیر را به مجروحان و خانواده‌های آنان ابلاغ و بر آمادگی کامل بیمارستان‌ها برای پذیرش سایر مصدومان حادثه‌ی عصر دیروز کرکوک تأکید کرد. وی اظهار داشت که تمامی تیم‌های پزشکی برای انجام عمل‌های جراحی، اعزام تیم‌های فوریت‌های پزشکی، تأمین خون، دارو و هرگونه تجهیزات لازم در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند. در مقابل، خانواده‌های مجروحان نیز از مواضع انسان‌دوستانه و پیگیری‌های مستقیم مسرور بارزانی و خدمات پزشکی ارائه‌شده قدردانی کردند.

این اقدامات در پی وقوع حادثه‌ای مرگبار در عصر روز یکشنبه ۲۶ آوریل ۲۰۲۶ (۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) صورت گرفت. در این واقعه، یک دستگاه کامیون در شهر کرکوک به دلیل سرعت زیاد و از دست دادن کنترل، با ۳۵ خودروی دیگر برخورد کرد. بر اساس آمار اولیه، این تصادف زنجیره‌ای منجر به جان باختن ۶ تن و مجروح شدن بیش از ۲۴ نفر شده است که وضعیت جسمانی برخی از آنان وخیم گزارش شده است.

شاهدان عینی در گفتگو با رسانه‌ها، سرعت کامیون را بیش از ۱۱۰ کیلومتر در ساعت برآورد کرده و صحنه‌ی تصادف را به دلیل شدت برخوردها بسیار هولناک توصیف کردند. در پی این واقعه، شاخوان عبدالله، رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق، ضمن ابراز همدردی با قربانیان، اعلام کرد که هماهنگی‌های لازم را با وزارت بهداشت دولت اقلیم کوردستان برای ارائه‌ی هرگونه کمک درمانی به عمل آورده است.

همچنین امید خوشناو، استاندار اربیل، تأکید کرد که درهای بیمارستان‌های این شهر به روی تمامی مجروحان حادثه‌ی کرکوک باز است و مجموعه‌ی استانداری برای امدادرسانی به قربانیان آمادگی کامل دارد. در حال حاضر تحقیقات نیروهای امنیتی درباره‌ی علت دقیق نقص فنی یا خطای انسانی منجر به این حادثه آغاز شده است و شهروندان خواستار وضع قوانین سختگیرانه‌تر برای تردد کامیون‌ها در محدوده شهری هستند.