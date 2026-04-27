نگرانی واشینگتن از انتقال فناوری آمریکایی به چین و روسیە

3 ساعت پیش

گزارش‌ها از کشف و جمع‌آوری صدها موشک و بمب عمل‌نکرده‌ی آمریکایی در مناطق مختلف ایران حکایت دارد که احتمال انتقال فناوری آن‌ها به روسیه و چین، نگرانی‌های امنیتی گسترده‌ای را برانگیخته است.

شبکه‌ی تلویزیونی «پرس تی‌وی» گزارش داد که واحدهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تعدادی موشک منفجرنشده و هزاران بمب کوچک آمریکایی را در نوار مرزی استان هرمزگان در جنوب این کشور کشف کرده‌اند. یکی از فرماندهان نظامی سپاه امام سجاد در گفتگو با این شبکه اعلام کرد که بیش از ۱۵ موشک سنگین آمریکایی کشف و جهت انجام عملیات «مهندسی معکوس» به واحدهای فنی و تحقیقاتی تحویل داده شده است. هدف از این اقدام، تجزیه و تحلیل موشک‌ها برای دستیابی به اطلاعات حساس درباره‌ی توانایی‌ها، مأموریت‌ها و جزئیات فنی این تسلیحات است.

هم‌زمان، یکی دیگر از فرماندهان سپاه انصار مهدی در استان زنجان، از جمع‌آوری بیش از ۹۵۰۰ بمب کوچک آمریکایی در مناطق اطراف این استان خبر داد. بر اساس گزارش این رسانه، نیروهای امنیتی همچنین موفق شده‌اند یک بمب از نوع «جی‌بی‌یو-۵۷» (GBU-57) را که برای تخریب سنگرهای مستحکم طراحی شده است، خنثی کرده و به مراجع ذی‌صلاح تحویل دهند.

در همین رابطه، وب‌سایت «آی‌پِیپِر» به نقل از شماری از مقام‌های ارشد سابق اطلاعاتی آمریکا گزارش داد که واشینگتن نگران موفقیت ایران در بررسی تسلیحات پیشرفته‌ی آمریکایی و اسرائیلی است که در جریان درگیری‌های اخیر عمل نکرده‌اند. ناظران معتقدند هراس اصلی آمریکا تنها محدود به دستیابی ایران به این فناوری‌ها نیست، بلکه نگرانی بزرگ‌تر انتقال این اطلاعات حساس به روسیه و چین است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، حملات هوایی گسترده‌ای علیه تهران صورت گرفت که منجر به آغاز جنگی ۴۰ روزه در خاورمیانه شد. در جریان این نبرد، مناطق مختلف ایران هدف بمباران‌های روزانه قرار گرفتند که هدف از آن‌ها هدف‌قرار دادن فرماندهان نظامی و تضعیف توان موشکی ایران عنوان شده بود.