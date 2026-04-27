گشایش مرکز علمی و دادهای منابع آب و خاک در اربیل
استاندار اربیل مرکز جدید دادههای آب و خاک را در این استان افتتاح کرد
امید خوشناو، استاندار اربیل، روز دوشنبه، ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ (۷ اردیبهشت ۱۴۰۵)، بهمنظور پیشبرد پروژههای بخش آبیاری و تکیه بر اصول علمی، از مدیریت آبیاری اربیل بازدید کرد. استاندار اربیل در جریان این بازدید، «مرکز منابع آب و خاک» را در ساختمان این مدیریت افتتاح کرد. این مرکز بهعنوان یک نهاد علمی و دادهای جدید، وظیفهی جمعآوری پژوهشهای آکادمیک و ارائهی مشاورههای تخصصی در زمینهی مدیریت منابع طبیعی در محدودهی استان اربیل را بر عهده دارد.
امید خوشناو پس از افتتاح این مرکز، اجرای این پروژهی راهبردی را حائز اهمیت دانست و بر حمایت استانداری از هرگونه ابتکار عملی که به حفظ سرمایههای آب و خاک خدمت کند، تأکید کرد. هدف از تأسیس این مرکز، ایجاد یک بانک اطلاعاتی قوی برای مقابله با تغییرات اقلیمی، حفاظت از آبهای زیرزمینی و توسعهی بخش کشاورزی از طریق تدوین نقشهی دیجیتالی خاک و آب عنوان شده است.
با راهاندازی این مرکز، استان اربیل گام مهمی در راستای دیجیتالیکردن اطلاعات زیستمحیطی برمیدارد. این اقدام منبعی قابلاتکا برای پژوهشگران و تصمیمگیرندگان فراهم میکند تا بتوانند بهصورتی علمی و مدرن، از هدررفت منابع طبیعی جلوگیری کنند.