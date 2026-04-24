بازگشت رونق به آسمان اربیل؛ آغاز پروازهای لندن و فرانکفورت از ماه آینده

لاوند مموندی، رئیس اتحادیه شرکت‌های هواپیمایی و گردشگری اقلیم کوردستان، از عادی‌سازی تدریجی پروازها در فرودگاه بین‌المللی اربیل خبر داد. وی، تاکید کرد که شرکت هواپیمایی "فلای اربیل" موفق شده است به عنوان یک خط هوایی منطقه‌ای، خلاء پروازی موجود را پوشش داده و روزانه مسافران را به مقاصد مختلف اروپایی و عربی جابه‌جا کند.

مموندی، که مدیریت اجرایی فلای اربیل را نیز بر عهده دارد، امروز جمعه ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، بە کوردستان٢٤ گفت: گام به گام در حال بازگشت به روال عادی هستیم. از ابتدای ماه آینده، پروازها به چندین کشور دیگر اروپایی از سر گرفته خواهد شد. در حال حاضر روزانه به طور میانگین ۵۰۰ مسافر از طریق این ایرلاین جابه‌جا می‌شوند.

وی، در خصوص وضعیت حریم هوایی عراق پس از آتش‌بس میان آمریکا و ایران خاطرنشان کرد که علی‌رغم بازگشایی آسمان عراق توسط دولت فدرال، تردد هوایی هنوز به اوج خود نرسیده است. مموندی، دلیل این امر را تداوم بستن حریم هوایی توسط کشورهای کویت و بحرین دانست و افزود: پیش‌تر بسیاری از پروازهای اروپایی از آسمان این دو کشور به عنوان کریدور استفاده کرده و سپس وارد حریم هوایی اقلیم کوردستان می‌شدند. محدودیت فعلی ناشی از وضعیت آسمان این دو کشور است، وگرنه آسمان عراق کاملاً امن و باز است.

در حال حاضر فلای اربیل پروازهای رفت و برگشت به مقاصدی همچون استانبول، دوسلدورف، هانوفر، اشتوتگارت، برلین، کپنهاگ، مونیخ و آمستردام را برقرار کرده است.

طبق اعلام مدیر اجرایی این شرکت، پروازهای فرانکفورت و لندن از ماه آینده آغاز می‌شود و انتظار می‌رود از ابتدای ماه ژوئن، تمامی خطوط هوایی فعالیت‌های عادی خود را در فرودگاه اربیل از سر بگیرند.

علاوه بر فلای اربیل، در حال حاضر پروازها به مقاصد بغداد، بصره، دبی، قاهره، شارجه و دمشق نیز از فرودگاه بین‌المللی اربیل در جریان است.