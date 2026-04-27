گزارش انبیسی از خسارت ۵ میلیارد دلاری حملات ایران به پایگاههای راهبردی آمریکا
حملات ایران به پایگاهها و تأسیسات نظامی آمریکا، میلیاردها دلار خسارت بر جای گذاشته است
شبکهی خبری انبیسی در گزارشی میدانی فاش کرد که حملات ایران به پایگاهها و تأسیسات نظامی ایالات متحده در منطقهی خلیج فارس و خاورمیانه، میلیاردها دلار خسارت بر جای گذاشته است.
شش منبع آگاه در گفتگو با این شبکهی آمریکایی اعلام کردند که این حملات منجر به ویرانیهای گسترده در چندین کشور شده است. بر اساس این گزارش، آسیبهای وارده شامل تخریب باندهای پرواز، سامانههای راداری پیشرفته، دهها فروند جنگنده، انبارهای مهمات، مراکز فرماندهی و زیرساختهای ارتباطات ماهوارهای است.
برآورد هزینههای بازسازی و تجهیزات
یافتههای این گزارش نشان میدهد که تنها هزینهی بازسازی فیزیکی پایگاهها حدود ۵ میلیارد دلار تخمین زده میشود. این رقم بدون احتساب هزینههای کلان مربوط به تعمیر یا جایگزینی جنگندهها، پهپادها و سامانههای پدافندی است که به طور کامل از سرویس خارج شدهاند.
گسترهی جغرافیایی پایگاههای آسیبدیده
طبق گزارش انبیسی، چندین پایگاه راهبردی در منطقه هدف قرار گرفتهاند که جزئیات آنها به شرح زیر است:
- کویت: پایگاههای «کمپ بوهیرینگ» و «علی سالم» به همراه چندین انبار و بندرگاه.
- امارات: پایگاههای «الظفره» و «الرویس».
- عربستان سعودی: پایگاه هوایی «شاهزاده سلطان».
- اردن: پایگاه هوایی «موفق السلطی».
- قطر: باندهای پرواز در پایگاه «العدید».
- عراق: یک انبار مهمات در شمال کشور.
- بحرین: ساختمان اصلی نیروهای دریایی آمریکا (فرماندهی ناوگان پنجم) که تنها هزینهی بازسازی مرکز فرماندهی آن ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.
تلفات لجستیکی و سکوت پنتاگون
منابع مذکور فاش کردند که در پی این حملات، دهها فروند پهپاد از نوع «MQ-9 Reaper»، یک فروند جنگنده، دو هواپیمای سوخترسان، چندین بالگرد و هواپیمای جاسوسی در کنار دستکم دو سامانهی پدافند هوایی منهدم شدهاند.
وزارت دفاع ایالات متحده (پنتاگون) تاکنون از هرگونه اظهارنظر رسمی دربارهی این گزارش خودداری کرده است. این سکوت در حالی صورت میگیرد که قانونگذاران آمریکایی از عدم ارائهی اطلاعات دقیق توسط پنتاگون دربارهی هزینهی واقعی عملیاتها ابراز نگرانی کردهاند. پیشتر پنتاگون در ماه مارس اعلام کرده بود که تنها ۶ روز نخست درگیریها بیش از ۱۱.۳ میلیارد دلار هزینه داشته که نیمی از این مبلغ صرفاً مربوط به مهمات مصرفی در دو روز اول بوده است.