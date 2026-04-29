سر کنسول چین از مؤسسهی رسانهای کوردستان ٢٤ دیدار کرد
لیو جون در دیدار با مدیرکل جدید نهاد رسانهای کوردستان ۲۴، این مجموعه را رسانهای «قابل اعتماد» خواند و بر گسترش همکاریهای دوجانبه و تبادلات فرهنگی تأکید کرد.
سرکنسول چین در اقلیم کوردستان روز چهارشنبه، ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ (۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)، از مقر اصلی نهاد رسانهای کوردستان ۲۴ در اربیل بازدید کرد و از سوی شاهو طیب، مدیرکل جدید این مجموعه مورد استقبال قرار گرفت.
لیو جون، سرکنسول چین در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور در این نهاد، آغاز به کار شاهو طیب را تبریک گفت و برای وی آرزوی موفقیت کرد. وی با اشاره به جایگاه ویژه این رسانه، تصریح کرد که کوردستان ۲۴ نهادی «قابل اعتماد» است و دولت چین با اهمیت فراوان به فعالیتها و گزارشهای این مرکز مینگرد.
سرکنسول چین همچنین به همکاریهای پیشین اشاره کرد و یادآور شد که در گذشته چندین تیم رسانهای از کوردستان ۲۴ برای آشنایی با فرهنگ چین و تبادل تجربیات حرفهای به این کشور سفر کردهاند. وی عملکرد این تیمها را در معرفی چهرهی واقعی چین ارزشمند توصیف و بر گسترش این سطح از همکاریهای راهبردی تأکید کرد.
لیو جون از سیاست رسانهای کوردستان ۲۴ در پایبندی به اصول حرفهای و دوری از تأثیرات رسانههای بیگانه که به گفتهی وی موضوعات را «گمراهکننده» پوشش میدهند، قدردانی کرد.
در پایان این دیدار اعلام شد که روز جمعه، مصاحبهای اختصاصی با سرکنسول چین از نمایشگر کوردستان ۲۴ پخش خواهد شد. در این گفتگو، موضوعاتی همچون مناسبات تجاری اقلیم کوردستان و چین، دیدگاه راهبردی پکن در منطقه، تحولات سیاسی و موضع دولت چین در قبال مسئلهی کورد مورد بررسی قرار گرفته است. شاهو طیب نیز ضمن تشکر از این بازدید، بر آمادگی کامل کوردستان ۲۴ برای تقویت همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف تأکید کرد.