نخستوزیر مأمور تشکیل کابینهی عراق با پرزیدنت بارزانی دیدار میکند
علی زیدی از اقلیم کوردستان دیدار میکند
علی زیدی در هفتهی آینده با هدف حلوفصل پروندههای معلق میان اربیل و بغداد و تبیین راهبرد جدید دولت خود، راهی اقلیم کوردستان خواهد شد.
عبدالرحمن جزائری، از رهبران ائتلاف «دولت قانون»، روز چهارشنبه، ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ (۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در گفتگو با کوردستان ۲۴ اعلام کرد که علی زیدی، نخستوزیر مأمور تشکیل کابینهی عراق، هفتهی آینده در سفری رسمی به اقلیم کوردستان با پرزیدنت بارزانی دیدار و گفتگو خواهد کرد.
هدف اصلی از این سفر، دستیابی به راهکارهای نهایی برای حل اختلافات دیرینه میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عنوان شده است. پروندههای حساسی همچون بودجه و حقوق کارمندان اقلیم و اجرای مادهی ۱۴۰ قانون اساسی در صدر دستور کارهای این دیدار قرار دارد.
جزائری اشاره کرد که علی زیدی حامل راهبردی جدید برای پایان دادن به بنبستهای سیاسی است. وی تأکید کرد که نخستوزیر مأمور تشکیل کابینه، اهمیت ویژهای برای نقش شخصیتهای تأثیرگذار در فرایند سیاسی عراق قائل است و در این میان، جایگاه پرزیدنت بارزانی را به عنوان یکی از ستونهای اصلی ثبات در کشور ارزیابی میکند.
نامزدی علی زیدی برای تصدی پست نخستوزیری پس از توافق نهایی میان محمد شیاع سودانی و نوری مالیکی در چارچوب هماهنگی (چارچوب تنسيقی) قطعی شد. این سفر به عنوان گامی کلیدی برای جلب حمایت نهایی پارت دموکرات کوردستان و تضمین ثبات کابینهی آینده تلقی میشود.