اربیل (کوردستان۲۴) ـ ایران اعلام کرد که ایالات متحده دیگر قادر به «دیکته» کردن سیاست خود به کشورهای مستقل نیست. این در حالی است که واشینگتن پیشنهاد جدیدی از تهران در مورد رفع انسداد تنگه هرمز را بررسی می‌کند.

ایران از اوایل جنگ با ایالات متحده و اسرائیل، عملاً این آبراه استراتژیک را مسدود کرده و بازارهای جهانی انرژی را شوکه کرده و این تنگه را در مرکز مذاکرات برای پایان دادن به درگیری قرار داده است.

به گزارش تلویزیون دولتی ایران، رضا طلایی نیک، سخنگوی وزارت دفاع آن کشور، گفت: «ایالات متحده دیگر در موقعیتی نیست که سیاست خود را به کشورهای مستقل دیکته کند.» او افزود که واشنگتن «خواهد پذیرفت که باید از خواسته‌های غیرقانونی و غیرمنطقی خود دست بردارد.»

در حالی که آتش‌بس، جنگ بین ایران، ایالات متحده و اسرائیل را متوقف کرده است، مذاکرات برای رسیدن به یک نتیجه نهایی در این درگیری بی‌نتیجه بوده است.

طبق گزارش‌ها، پیشنهادی که در واشنگتن در حال بررسی است، تنگه هرمز - یک مجرای حیاتی برای حمل و نقل نفت و گاز جهانی - را همزمان با ادامه مذاکرات گسترده‌تر در مورد جنگ، بازگشایی خواهد کرد.

طلایی نیک، پیش از نشست وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، گفت ایران همچنین «آماده است تا قابلیت‌های دفاعی نظامی خود را با کشورهای مستقل، به ویژه کشورهای عضو» سازمان همکاری شانگهای به اشتراک بگذارد.

ای‌اف‌پی/ب.ن