افزایش بهای دلار در ایرنا رکورد جدیدی را ثبت کرد
بهای ۱۰۰ دلار آمریکا از مرز ۱۸ میلیون تومان عبور کرد
در پی تداوم بحران اقتصادی و انسداد مسیرهای تجاری، ارزش پول ملی ایران به پایینترین سطح خود در تاریخ رسید و بهای هر دلار آمریکا از مرز ۱۸۰ هزار تومان فراتر رفت.
ارزش تومان پس از یک دورهی ثبات دوماهه، بار دیگر روند نزولی در پیش گرفت و رکوردی بیسابقه را در تاریخ معاملات ارزی ثبت کرد. گزارشها از بازارهای تهران حاکی است که بهای ۱۰۰ دلار آمریکا از مرز ۱۸ میلیون تومان عبور کرده است. در حال حاضر، هر دلار آمریکا با قیمت ۱۸۰ هزار و ۷۵۰ تومان معامله میشود که نشاندهنده افت شدید قدرت خرید پول ملی است.
پیش از آغاز درگیریها در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۴ (۹ اسفند ۱۴۰۲)، تومان پایینترین سطح ارزشی خود را تجربه کرده بود؛ در آن مقطع زمانی، بهای هر دلار به ۱۶۶ هزار تومان رسید. اگرچه در دو هفتهی نخست جنگ، ارزش تومان حدود ۱۳ درصد بهبود یافت، اما این پایداری دیری نپایید و پول ملی ایران نتوانست جایگاه خود را حفظ کند و بار دیگر در سراشیبی سقوط قرار گرفت.
تحلیلگران اقتصادی چندین عامل کلیدی را برای این وضعیت برمیشمارند. شکست مذاکرات دیپلماتیک از یک سو و تداوم انسداد تنگهی هرمز، محاصرهی دریایی از سوی ایالات متحده آمریکا و کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی از سوی دیگر، به عنوان اصلیترین دلایل فشار بر بازار ارز ایران شناخته میشوند. این بنبستهای راهبردی، تأمین ارز در بازارهای داخلی را با بحران جدی مواجه کرده است.
با توجه به تعطیلی دوماههی بازارهای بورس در ایران، بیکاری صدها هزار نفر و رسیدن نرخ تورم به بالاترین سطح تاریخی، پیشبینی میشود روند کاهش ارزش تومان در روزهای آینده نیز ادامه یابد. در حال حاضر وضعیت بسیار دشوار اقتصادی بر فضای عمومی کشور حاکم است و دورنمای روشنی برای بهبود معیشت و ثبات بازار دیده نمیشود.