پرزیدنت بارزانی به علی الزیدی تبریک گفت

اربیل (کوردستان۲۴) ـ پرزیدنت بارزانی، مکلف شدن علی الزیدی را برای سمت نخست‌وزیری عراق، فرصتی برای بازگرداندن روند سیاسی عراق به مسیر درست دانست.

روز سه‌شنبه ۲۸ آوریل ۲۰۲۶، پرزیدنت مسعود بارزانی و علی الزیدی، نخست‌وزیر مکلف به تشکیل دولت عراق، مکالمه تلفنی انجام دادند.

بارگاه بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در این مکالمه تلفنی پرزیدنت مسعود بارزانی به جناب علی الزیدی به مناسبت مکلف شدن وی به عنوان نخست‌وزیر عراق فدرال تبریک گفت و برای او آرزوی موفقیت کرد.»

بر پایه بیانیه: «در این مکالمه تلفنی پرزیدنت بارزانی، مکلف شدن جناب علی الزیدی برای سمت نخست‌وزیری را فرصتی برای بازگرداندن روند سیاسی عراق به مسیر درست دانست.»

عصر روز دوشنبه ۲۷ آوریل ۲۰۲۶، چارچوب هماهنگی شیعه، علی الزیدی را برای سمت نخست‌وزیری عراق کاندید کرد.

