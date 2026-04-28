حمایت ایالات متحده از نخستوزیر مکلف عراق
اربیل (کوردستان۲۴) ـ سفارت ایالات متحده در بغداد، امروز چهارشنبه ۲۹ آوریل، ضمن حمایت از علی الزیدی، نخستوزیر مکلف عراق، بر تعهد واشینگتن به همکاری با این کشور تأکید کرد.
سفارت آمریکا در بغداد، با انتشار بیانیهای در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هیئت نمایندگی ایالات متحده در عراق، بهترین آرزوهای خود را برای علی الزیدی، نخستوزیر منصوب، در تلاشهایش برای تشکیل دولتی که قادر به دستیابی به آرمانهای همه عراقیها برای آیندهای روشنتر و صلحآمیزتر باشد، ابراز میکند.»
بیانیه میافزاید: «ما همبستگی خود را با مردم عراق در دستیابی به اهداف مشترکشان، از جمله حفظ حاکمیت عراق، تقویت امنیت برای مبارزه با تروریسم و ایجاد آیندهای شکوفا که منافع ملموسی را برای آمریکاییها و عراقیها به ارمغان میآورد، ابراز میکنیم.»
علی الزیدی پس از یک تغییر سیاسی اساسی در اوایل این هفته برای احراز سمت نخستوزیر عراق معرفی شد. روز دوشنبه، نزار آمیدی، رئیسجمهور جدید عراق، پس از کسب حمایت چارچوب هماهنگی شیعه، به طور رسمی الزیدی را برای تشکیل دولت جدید مأمور کرد.
چارچوب هماهنگی در ابتدا از نوری المالکی، برای احراز سمت نخستوزیری حمایت کرده بود، اما اولتیماتوم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ورق را برگرداند.
در ژانویه، ترامپ تهدید کرد که اگر المالکی، نخستوزیر پیشین که روابط نزدیکی با ایران دارد، به قدرت باز گردد، تمام حمایتها از عراق را متوقف خواهد کرد.
روز دوشنبه، چارچوب هماهنگی از «موضع تاریخی و مسئولانه» المالکی و محمد شیاع السودانی، نخستوزیر موقت، «به خاطر انصراف» از کاندید شدن، تقدیر کرد.
عراق مدتهاست که بین نفوذ رقابتی متحدانش ایران و ایالات متحده، در تنگنا قرار گرفته است.
در عراق، بزرگترین ائتلاف شیعه عملاً یک کاندید را از طریق انتصاب ریاست جمهوری به قدرت میرساند، اما تهدیدات ترامپ رهبران عراق را در موقعیت دشواری قرار داد و آنها را مجبور به بحثهای فشرده برای توافق بر سر یک کاندید جدید کرد.
الزیدی که به عنوان یک چهره سازشکار دیده میشود، در محافل سیاسی کمتر شناخته شده است.
او تاجر، بانکدار و صاحب یک کانال تلویزیونی است و هرگز سمت دولتی نداشته است.
ب.ن