عضو کمیته‌ی مرکزی پارت دموکرات کوردستان تعلیق فعالیت‌ها در بغداد را اعتراض دموکراتیک نامید

4 ساعت پیش

عضو کمیته‌ی مرکزی پارت دموکرات کوردستان تأکید کرد که تعلیق فعالیت‌های این حزب در بغداد، اعتراضی دموکراتیک برای صیانت از حقوق قانونی مردم کوردستان است.

اشواق جاف، عضو کمیته‌ی مرکزی پارت دموکرات کوردستان و نماینده‌ی این حزب در پارلمان عراق، امروز چهارشنبه، ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ (۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در گفتگویی خبری به تشریح دلایل بایکوت جلسات پارلمان و شروط این حزب برای مشارکت در فرایند سیاسی پرداخت.

تعلیق فعالیت‌ها به مثابه پیامی دموکراتیک

اشواق جاف تصریح کرد که تصمیم پارت دموکرات کوردستان برای فراخواندن فراکسیون‌های خود از پارلمان و دولت فدرال، به معنای عقب‌نشینی دائم نیست، بلکه یک «ممارست دموکراتیک» در اعتراض به نقض مکرر قانون اساسی و آیین‌نامه‌های داخلی پارلمان است. وی افزود: «هدف ما حفظ حقوق دستوری مردم کوردستان و مقابله با نادیده گرفتن سه اصل بنیادینِ مشارکت، توازن و توافق است که پایه‌های عراق جدید پس از سال ۲۰۰۳ را تشکیل می‌دهند.»

تشکیل کمیته‌ی ارزیابی و شروط بازگشت

این مقام پارت دموکرات کوردستان فاش کرد که کمیته‌ای ویژه‌ برای بررسی تخلفات صورت‌گرفته و تدوین گزارشی جامع تشکیل شده است. وی تأکید کرد که بازگشت به بغداد و حضور در پارلمان، مستقیماً به نتایج گفتگوهای آتی با سران سیاسی عراق و دریافت ضمانت‌های عینی برای حفاظت از حقوق مؤلفه‌های مختلف و اصلاح انحرافات در روند سیاسی بستگی دارد.

رد شایعات درباره‌ی مناصب و مطالبه‌ی وزارت امور خارجه

اشواق جاف شایعات مربوط به بایکوت به دلیل از دست دادن پست ریاست‌جمهوری را رد کرد و اظهار داشت: «مشکل ما اشخاص یا احزاب نیستند، بلکه اعتراض ما به شیوه‌ی انتخاب و دخالت در اراده‌ی کوردهاست. همان‌طور که شیعیان و سنی‌ها کاندیداهای خود را برای نخست‌وزیری و ریاست پارلمان تعیین کردند، این حق کوردهاست که بدون دخالت دیگران، کاندیدای خود را برای معاونت پارلمان معرفی کنند.»

وی همچنین با اشاره به سهم ۴ وزارتخانه‌ای کوردها در کابینه‌ی جدید، تأکید کرد که پارت دموکرات کوردستان خواهان تصدی وزارت امور خارجه است. جاف دلیل این مطالبه را عملکرد درخشان وزرای این حزب در دوره‌های گذشته دانست که توانستند عراق را از انزوای دیپلماتیک خارج کرده و به مرحله‌ی تعاملات فعال بین‌المللی بازگردانند.