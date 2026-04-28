وزیر کشاورزی: در کابینه نهم ۱۴۵ طرح پرورش طیور در راپَرین راهاندازی شده است
اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزیر کشاورزی و منابع آب دولت اقلیم کوردستان، آمار و دادههای قابل توجهی درباره بخش کشاورزی و سرمایهگذاری در منطقه راپَرین ارائه کرد.
امروز چهارشنبه ۲۹ آوریل، بیگَرد طالبانی، وزیر کشاورزی و منابع آب دولت اقلیم کوردستان در همایش «فرصتهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی» که در حوزه اداری مستقل راپَرین برگزار شد، سخنرانی کرد و گفت: «در حال حاضر ۲۲۳ طرح پرورش طیور در منطقه راپَرین فعال هستند که ۱۴۵ طرح از آنها در کابینه نهم دولت اقلیم راهاندازی شده است و این نشان دهنده اهتمام دولت اقلیم به احیای پرورش طیور در منطقه است.»
وی افزود:«قبل از آغاز به کار کابینه نهم در منطقه راپَرین فقط یک مرغداری وجود داشته است، اما پس از آن با احتساب استان سلیمانیه ۱۷ مرغداری فعالیت دارند و محصول آن نیاز تمام عراق را تأمین میکند.»
همایش «فرصتهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی» با هدف یافتن راه حل برای مسائل اقتصادی و اشتغالزایی برای جوانان در منطقه راپَرین برگزار شد و در راستای آن بر تقویت همکاری بین بخش دولتی و بخش خصوصی تأکید شد.
