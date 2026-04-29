رایزنی مسرور بارزانی و فالح فیاض دربارهی تحولات عراق و منطقه
تأکید بر ضرورت تشکیل دولت خدمتگزار با رعایت جایگاه قانونی اقلیم کوردستان و حقوق شهروندان
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان و فالح فیاض، رئیس سازمان الحشد الشعبی، آخرین تغییرات و تحولات سیاسی و امنیتی عراق و منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. در این دیدار بر اهمیت تشکیل دولتی که به ساختار قانونی اقلیم کوردستان و حقوق تمامی طیفهای جامعه احترام بگذارد، تأکید شد.
طبق بیانیهی رسمی دولت اقلیم کوردستان، امروز چهارشنبه ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ (۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)، مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، در اربیل از فالح فیاض، رئیس سازمان الحشد الشعبی استقبال کرد. در این نشست، طرفین به بررسی وضعیت عمومی و آخرین تحولات میدانی و سیاسی عراق پرداختند.
بخش دیگری از گفتگوهای مسرور بارزانی و فالح فیاض به بررسی تلاشها برای تشکیل کابینهی جدید دولت فدرال اختصاص داشت. دو طرف بر ضرورت شکلگیری دولتی «خدمتگزار» تأکید کردند که بتواند مطالبات و خواستههای تمامی مؤلفههای عراق را برآورده سازد.
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در این دیدار تصریح کرد که هرگونه توافق سیاسی برای آیندهی عراق باید بر اساس احترام به «موقعیت دستوری» (ساختار قانونی) اقلیم کوردستان و تضمین حقوق قانونی مردم کوردستان باشد.