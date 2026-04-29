ازسرگیری پروازهای سه شرکت هواپیمایی بینالمللی به فرودگاه اربیل
وضعیت پروازهای فرودگاه اربیل در حال عادی شدن است
مدیر فرودگاه بینالمللی اربیل اعلام کرد شرکتهای «ترکیش ایرلاینز»، «پگاسوس» و «قطر ایرویز» از اوایل ماه مه سال جاری میلادی، پروازهای خود را به اقلیم کوردستان از سر میگیرند.
امروز چهارشنبه ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ (۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)، احمد هوشیار، مدیر فرودگاه بینالمللی اربیل در گفتگو با رسانهها اعلام کرد که سه شرکت معتبر هواپیمایی جهان، فعالیتهای پروازی خود را به مقصد این فرودگاه از سر خواهند گرفت. این تصمیم در پی رایزنیها و فراهمسازی بسترهای لازم برای گسترش تبادلات هوایی اتخاذ شده است.
بر اساس اظهارات احمد هوشیار، دو شرکت هواپیمایی ترکیهای «ترکیش ایرلاینز» و «پگاسوس» از تاریخ ۸ مه ۲۰۲۶ (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵) پروازهای خود را به فرودگاه بینالمللی اربیل آغاز میکنند.
همچنین وی خاطرنشان کرد که شرکت هواپیمایی «قطر ایرویز» نیز مقدمات لازم را به پایان رسانده و مقرر است از تاریخ ۱۰ مه ۲۰۲۶ (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) خدمات پروازی خود را در این مسیر مجدداً برقرار کند.
ازسرگیری فعالیت این سه خط هوایی بینالمللی، اهمیتی راهبردی برای بخشهای گردشگری و بازرگانی اقلیم کوردستان دارد. انتظار میرود با بازگشت این شرکتها، علاوه بر رونق فعالیتهای اقتصادی، تسهیلات گستردهای برای شهروندان و مسافرانی که از طریق فرودگاه بینالمللی اربیل به مقاصد مختلف جهان سفر میکنند، فراهم شود.