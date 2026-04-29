تأکید واشینگتن بر انحلال شبهنظامیان برای ثبات آیندهی عراق
بر تعهد این کشور به حمایت از مردم و حاکمیت ملی عراق تأکید کرد
وزارت امور خارجهی آمریکا در پاسخ به رسانهها، هدف مشترک واشینگتن و بغداد را تقویت امنیت، حفظ حاکمیت ملی و بسترسازی برای آیندهای مرفه در عراق اعلام کرد.
وزارت امور خارجهی آمریکا روز چهارشنبه ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ (۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در پاسخ به پرسش شبکهی «کوردستان ۲۴»، بر تعهد این کشور به حمایت از مردم و حاکمیت ملی عراق تأکید کرد.
این وزارتخانه در بیانیهی خود تصریح کرد که برای پیشرفت واقعی در روابط دوجانبه و تحقق ثبات پایدار، انحلال گروههای شبهنظامی در عراق یک ضرورت اساسی است. مقامات آمریکایی خاطرنشان کردند که هدف نهایی همکاریهای میان واشینگتن و بغداد، ایجاد عراقی امن و شکوفا است که در آن حاکمیت قانون بر تمامی عرصهها حاکم باشد.