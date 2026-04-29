هاکان فیدان: باید به دنبال جایگزینی برای تنگهی هرمز بود
وزیر امور خارجهی ترکیه ضمن هشدار به جامعهی بینالمللی دربارهی احتمال بستهشدن تنگهی هرمز، بر ضرورت یافتن مسیرهای جایگزین و حمایت از مذاکرات تهران و واشینگتن تأکید کرد.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجهی ترکیه روز چهارشنبه ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ (۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در یک کنفرانس مطبوعاتی بر لزوم آمادگی جهانی برای سناریوهای احتمالی در خلیج فارس تأکید کرد. وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگهی هرمز، از کشورهای جهان خواست برای مقابله با پیامدهای بستهشدن احتمالی این آبراه، به دنبال مسیرهای جایگزین باشند.
وزیر امور خارجهی ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت کامل کشورش را از روند مذاکرات میان ایالات متحدهی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. هاکان فیدان تصریح کرد که ترکیه از گفتوگوهایی که با میانجیگری پاکستان در جریان است استقبال میکند و آن را گامی مثبت در جهت کاهش تنشها میداند.
فیدان با اشاره به حساسیت روزهای پیشِ رو، نقش پاکستان را در این فرایند کلیدی توصیف کرد و گفت: «از دیدگاه ما، حفظ آتشبس کنونی و جلوگیری از بازگشت به وضعیت جنگی اولویت اصلی است.» وی همچنین خاطرنشان کرد که به دلیل پیچیدگی و تعدد پروندههای مورد بحث میان تهران و واشینگتن، بازهی زمانی دو هفتهای برای دستیابی به نتیجه کافی نیست و بر ضرورت تمدید مدت زمان مذاکرات تأکید کرد.