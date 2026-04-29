روابط دیپلماتیک میان لندن و مسکو دچار تنش شد

بریتانیا استوارنامه‌ی دیپلمات روسی را لغو کرد

4 ساعت پیش

دولت بریتانیا در اقدامی تلافی‌جویانه و در پاسخ به اخراج دیپلمات خود از روسیه، اعتبارنامه‌ی یکی از اعضای هیئت دیپلماتیک مسکو در لندن را باطل کرد.

وزارت امور خارجه‌ی بریتانیا روز چهارشنبه ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ (۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)، اعلام کرد که اندری کیلین، سفیر روسیه در لندن را احضار کرده است تا رسماً وی را از تصمیم این کشور مبنی بر لغو استوارنامه‌ی یکی از دیپلمات‌های روسی مطلع کند. لندن این اقدام را واکنشی مستقیم به تصمیم ماه گذشته‌ی مسکو در قبال اخراج یک دیپلمات بریتانیایی توصیف کرده است.

پیش از این، سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) مدعی شده بود که دیپلمات بریتانیایی در فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی نقش داشته است؛ اتهامی که از سوی لندن به شدت رد و «ناعادلانه» توصیف شد. وزارت امور خارجه‌ی بریتانیا با صدور بیانیه‌ای هشدار داد که هرگونه اقدام بعدی روسیه علیه دیپلمات‌های این کشور به عنوان تشدید تنش تلقی شده و بدون پاسخ نخواهد ماند. تا این لحظه، سفارت روسیه در لندن واکنش رسمی به این تحول نشان نداده است.