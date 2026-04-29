نچیروان بارزانی در فرودگاه بین‌المللی ابوظبی مورد استقبال شیخ محمد بن حمد نهیان قرار گرفت

رئیس اقلیم کوردستان در سفری رسمی به امارات متحده‌ی عربی، با مقامات عالی‌رتبه‌ی این کشور درباره‌ی امنیت منطقه و توسعه‌ی همکاری‌های اقتصادی گفت‌وگو می‌کند.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ (۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)، وارد ابوظبی شد و در فرودگاه بین‌المللی این شهر مورد استقبال شیخ محمد بن حمد نهیان قرار گرفت.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، پرزیدنت نچیروان بارزانی در این سفر با شیخ محمد بن زاید نهیان، رئیس دولت امارات متحده‌ی عربی و شماری دیگر از مقامات بلندپایه‌ی این کشور دیدار خواهد کرد. محور اصلی این رایزنی‌ها، بررسی مسائل راهبردی منطقه و تقویت روابط دوجانبه میان دولت اقلیم کوردستان و امارات است.

این سفر در برهه‌ای حساس که منطقه با چالش‌های امنیتی و سیاسی بزرگی روبه‌روست، انجام می‌شود. انتظار می‌رود طرفین بر حفظ ثبات منطقه‌ای و گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی که همواره بخش مهمی از پیوندهای دیرینه‌ی اربیل و ابوظبی بوده است، تأکید کنند.