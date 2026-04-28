افزایش بیشتر قیمت نفت با توقف مذاکرات صلح ایران و آمریکا

اربیل (کوردستان۲۴) ـ قیمت نفت روز دوشنبه افزایش یافت، زیرا به نظر می‌رسید مذاکرات برای پایان دادن به جنگ ایران متوقف شده و تنگه حیاتی هرمز به زودی بازگشایی نخواهد شد.

در حالی که کاخ سفید اعلام کرده است که دونالد ترامپ و تیمش در حال بررسی آخرین پیشنهاد تهران برای بازگرداندن ترافیک از طریق این آبراه هستند، سی‌ان‌ان و وال استریت ژورنال اعلام کردند که رئیس‌جمهور در این مورد تردید دارد.

جمهوری اسلامی ایران، این هفته طرحی را ارائه کرد که طبق گزارش‌ها، باعث کاهش فشار بر ایران و لغو محاصره تلافی‌جویانه واشنگتن بر بنادر این کشور خواهد شد، در حالی که مذاکرات، از جمله بر سر برنامه هسته‌ای آن، ادامه دارد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفت که پیشنهاد ایران «بهتر از چیزی است که ما فکر می‌کردیم آنها قرار است ارائه دهند»، او اصرار داشت که هرگونه توافق نهایی باید «توافقی باشد که به طور قطعی مانع از حرکت سریع آنها به سمت سلاح هسته‌ای شود.»

رضا طلایی نیک، سخنگوی وزارت دفاع ایران، گفت که واشنگتن «باید خواسته‌های غیرقانونی و غیرمنطقی خود را کنار بگذارد» و افزود که ایالات متحده «دیگر در موقعیتی نیست که سیاست خود را به کشورهای مستقل دیکته کند.»

قطر در مورد احتمال «منازعه منجمد» در صورت عدم دستیابی به یک راه‌حل قطعی هشدار داد.

نگرانی‌ها در مورد تلاش متوقف‌شده برای صلح، قیمت نفت خام را در بیش از یک هفته افزایش داده است، و تصمیم ترامپ برای لغو سفر نمایندگانش برای مذاکرات صلح در پاکستان در آخر هفته گذشته، به این فضای ناامیدکننده دامن زده است.

برنت بالاتر از سطحی است که قبل از اعلام آتش‌بس دو طرف در آغاز ماه آوریل به آن رسیده بود، در حالی که وست تگزاس اینترمدیت روز سه‌شنبه برای اولین بار در دو هفته، از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد.

هر دو امروز چهارشنبه به افزایش خود ادامه دادند، به طوری که برنت بالای ۱۱۳ دلار و وست تگزاس اینترمدیت بالای ۱۰۱ دلار قرار گرفتند.

استفن اینس از SPI Asset Management نوشت: «ایران می‌خواهد محاصره برداشته شود و دسترسی به جریان‌های نفتی‌اش دوباره برقرار شود.»

واشینگتن این اهرم را در دست دارد و عجله‌ای برای واگذاری آن بدون استخراج ارزش ندارد.

«در همین حال، هر چه این موضوع بیشتر طول بکشد، اثرات ثانویه بیشتری شروع به اثرگذاری می‌کنند.» فشار ذخیره‌سازی افزایش می‌یابد، خطرات تولید پدیدار می‌شود و سیستم به گونه‌ای شروع به تحت فشار قرار گرفتن می‌کند که قیمت‌های آتی نمی‌توانند نادیده بگیرند.

واکنش چندانی به خبر تصمیم تولیدکننده کلیدی، امارات متحده عربی برای خروج از کارتل‌های نفتی اوپک و اوپک پلاس در روز جمعه، که آن را یک تصمیم استراتژیک خواند، نشان داده نشد.

با این حال، سی‌ان‌ان همچنین به نقل از منابع آگاه از میانجیگری، سخن به میان آورد، به طوریکه که دو طرف آنقدر که به نظر می‌رسید از هم دور نیستند.

این شبکه افزود که دیپلماسی فشرده ادامه دارد و مذاکرات بر روی یک فرآیند مرحله‌ای با بخش اول یک توافق بالقوه با هدف بازگشت به وضعیت قبل از جنگ و بازگشایی تنگه متمرکز شده است.

سی‌ان‌ان اعلام کرد که برنامه هسته‌ای ایران در آینده حل خواهد شد.

علیرغم عدم قطعیت، بازارهای سهام آسیا عمدتاً بیش از یک درصد در هنگ کنگ افزایش یافتند. در حالی که شانگهای، سئول، ولینگتون، مانیل، بانکوک، بمبئی و جاکارتا نیز افزایش داشتند.

سیدنی، سنگاپور و تایپه به همراه لندن، پاریس و فرانکفورت سقوط کردند.

توکیو به دلیل تعطیلات، بسته بود.

معامله گران از وال استریت پیشی ضعیفی گرفتند.

این خبر در حالی منتشر شد که بازارها برای انتشار گزارش درآمد غول‌های وال استریت، آمازون، گوگل، متا و مایکروسافت در این هفته آماده می‌شوند.

فدرال رزرو همچنین در اواخر امروز چهارشنبه، جلسه دو روزه خود را به پایان خواهد رساند و سرمایه‌گذاران با توجه به افزایش هزینه‌های انرژی، چشم‌انداز تورم و نرخ بهره را زیر نظر دارند.

ارقام کلیدی در ساعت 07:15 به وقت گرینویچ

وست تگزاس اینترمدیت: با 1.8 درصد افزایش به 101.76 دلار در هر بشکه رسید.

برنت دریای شمال: با 1.8 درصد افزایش به 113.23 دلار در هر بشکه رسید.

هنگ کنگ - شاخص هانگ سنگ: با 1.7 درصد افزایش به 26,111.84 (بسته) رسید.

شانگهای - کامپوزیت: با 0.7 درصد افزایش به 4,107.51 (بسته) رسید.

توکیو - نیکی 225: برای ... بسته شد، به دلیل تعطیلات.

لندن - شاخص FTSE 100: با 0.7 درصد کاهش به 10,262.60 رسید.

یورو/دلار: با 1.1700 دلار کاهش از 1.1712 دلار در روز سه‌شنبه.

پوند/دلار: با 1.3501 دلار کاهش از 1.3515 دلار

دلار/ین: با 159.66 ین افزایش از 159.64 ین

یورو/پوند: با 86.66 پنس افزایش از 86.64 پنس

نیویورک - داو جونز: با 0.1 درصد افزایش به 49,141.93 (بسته) رسید.