پوتین نسبت به عواقب هرگونه عملیات زمینی در ایران هشدار داد

رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در تماسی تلفنی، آخرین وضعیت جبهه‌های جنگ در اوکراین و تنش‌های خاورمیانه را بررسی کردند؛ پوتین نسبت به عواقب هرگونه عملیات زمینی در ایران هشدار داد.

یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ روز چهارشنبه ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ (۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در تماسی تلفنی که بیش از یک ساعت و نیم به طول انجامید، درباره‌ی مسائل کلیدی بین‌المللی گفت‌وگو کردند.

در این تماس، ولادیمیر پوتین ضمن حمایت از تصمیم دونالد ترامپ برای تمدید آتش‌بس با ایران به منظور فرصت‌دادن به دیپلماسی، هشداری جدی درباره‌ی هرگونه اقدام نظامی احتمالی صادر کرد. رئیس‌جمهور روسیه تأکید کرد که انجام عملیات زمینی در خاک ایران «غیرعقلانی و خطرناک» است و پیامدهای ویرانگری برای کل جامعه‌ی بین‌المللی خواهد داشت. وی همچنین پیشنهادهای خود را برای حل‌وفصل پرونده‌ی هسته‌ای تهران ارائه کرد.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، دونالد ترامپ نسبت به نزدیکی توافق نهایی برای پایان‌دادن به جنگ اوکراین ابراز امیدواری کرد. ولادیمیر پوتین نیز ضمن تشریح وضعیت جبهه‌ها و تأکید بر اینکه ابتکار عمل راهبردی در دست روسیه است، با درخواست ترامپ برای توقف موقت حملات در خطوط مقدم موافقت کرد. همچنین اعلام شد که از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، روسیه اجساد بیش از ۲۰ هزار سرباز اوکراینی را تحویل داده است.

پرزیدنت پوتین در ابتدای این تماس، با اشاره به حادثه‌ی ۲۵ آوریل در هتل واشینگتن هیلتون، با دونالد ترامپ ابراز همدردی کرد و هرگونه خشونت سیاسی را محکوم دانست. وی همچنین سالروز تولد ملانیا ترامپ را تبریک گفت و از نقش وی در فعالیت‌های بشردوستانه برای بازگرداندن کودکان روسی و اوکراینی به خانواده‌هایشان قدردانی کرد. پوتین تأکید کرد که مسکو همچنان به عنوان یک میانجی فعال در ارتباط با تهران، کشورهای خلیج فارس، اسرائیل و واشینگتن به تلاش‌های خود برای صلح جهانی ادامه می‌دهد.