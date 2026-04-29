سرکنسول چین: اقلیم کوردستان بخشی از تنشهای منطقه نیست
سرکنسول چین موضع خردمندانهی رهبری اقلیم کوردستان در قبال تنشها اتخاذ کرده است
لیو جون، سرکنسول چین در اقلیم کوردستان، ضمن تمجید از سیاستهای خردمندانهی رهبری اقلیم در حفظ ثبات، پروژهی برقرسانی «رووناکی» را گامی حیاتی برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان و حفاظت از محیط زیست توصیف کرد.
لیو جون، سرکنسول جمهوری خلق چین در اقلیم کوردستان، در گفتگوی اختصاصی با شبکهی «کوردستان۲۴» که روز جمعه ۸ نوامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آبان ۱۴۰۳) پخش میشود، به تشریح دیدگاههای خود دربارهی اوضاع امنیتی منطقه و دستاوردهای خدماتی دولت اقلیم کوردستان پرداخت. وی با اشاره به تهدیدات موشکی و پهپادی اخیر، تصریح کرد که اقلیم کوردستان علیرغم آنکه بخشی از منازعات و تنشهای منطقه نبوده، اما متأسفانه درگیر پیامدهای ناخواستهی آن شده است.
موضع خردمندانهی رهبری اقلیم کوردستان در قبال تنشها
سرکنسول چین با ستایش از رویکرد دیپلماتیک و امنیتی مقامات ارشد اقلیم، اظهار داشت: «موضع رهبری سیاسی کوردستان بسیار خردمندانه بوده است؛ آنها همواره تأکید کردهاند که نباید از خاک کوردستان به عنوان سکویی برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود که این یک موضعگیری راهبردی و بسیار حائز اهمیت است.»
لیو جون همچنین به تجربهی شخصی خود از ناامنیهای اخیر اشاره کرد و افزود که به عنوان یک دیپلمات و یک شهروند، خطرات را بهخوبی حس کرده است. وی خاطرنشان کرد که طی ۵۰ روز گذشته به دلیل تهدیدات ناشی از حملات پهپادی و موشکی، بهطور مداوم در محل دفتر خود در اربیل حضور داشته است.
پروژهی «رووناکی»؛ تحولی در زیرساختهای رفاهی
بخش دیگری از سخنان سرکنسول چین به پروژهی «رووناکی» (روشنایی) اختصاص داشت که با هدف تأمین برق ۲۴ ساعته در اقلیم کوردستان کلید خورده است. وی در این باره گفت: «این طرح تنها یک پروژهی زیربنایی ساده نیست، بلکه پروژهای حیاتی در راستای منافع عمومی است. تأمین برق شبانهروزی، کیفیت زندگی مردم را بهطور چشمگیری ارتقا داده و حمایتی بزرگ از ساختار جامعه محسوب میشود.»
قدردانی از تلاشهای نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان
لیو جون با قدردانی از نقش مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در پیشبرد این طرحهای عمرانی، اظهار داشت: «ما صمیمانه از تلاشهای نخستوزیر سپاسگزاریم. در سالهای گذشته، معضل قطع برق دشواریهای بسیاری برای همگان ایجاد کرده بود، اما اجرای این پروژه محیط زیستی سالمتر را نوید میدهد؛ چرا که با بینیاز شدن از ژنراتورهای محلی، شاهد آسمانی صافتر و هوایی پاکتر در شهرهای اقلیم خواهیم بود.»