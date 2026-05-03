بحران اینترنت در ایران؛ تصاحب بازار جهانی زعفران توسط تاجران افغانستان

افغانستان زعفران ایران را با نام برند خود به جهان صادر می‌کند

3 ساعت پیش

تداوم قطعی اینترنت بین‌المللی در ایران موجب افت شدید قیمت زعفران و صادرات غیررسمی این محصول راهبردی به نام افغانستان شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی، تداوم محدودیت‌های اینترنتی در ایران، بازار زعفران این کشور را با بحرانی جدی روبرو کرده است. این وضعیت فرصتی طلایی برای بازرگانان افغانستان فراهم آورده تا زعفران ایران را با قیمت ناچیز خریداری کرده و با نام و برند خود به بازارهای جهانی صادر کنند.

امیرحسین ثابتی، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی، محدودیت‌های اینترنتی به این زودی رفع نخواهد شد و این وضعیت ادامه خواهد داشت. وی تصریح کرد که ریاست شورای عالی امنیت ملی بر عهده‌ی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور است و تصمیم قطع اینترنت با موافقت وی اتخاذ شده است.

ایران که پیش از این ۹۰ درصد نیاز بازار جهانی زعفران را تأمین می‌کرد، اکنون به دلیل قطع بیش از دو ماهه‌ی اینترنت بین‌المللی، ارتباط خود را با مشتریان اصلی در اروپا و چین از دست داده است. این انزوا موجب شده تا تولیدکنندگان داخلی نتوانند محصولات خود را به‌صورت مستقیم عرضه کنند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بازرگانان افغانستان با بهره‌گیری از این خلأ، زعفران ایران را به‌صورت غیررسمی و با قیمتی بسیار اندک خریداری می‌کنند. این محصولات سپس تحت نام افغانستان به بازارهای جهانی صادر می‌شود؛ بازاری که ارزش سالانه‌ی آن بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.