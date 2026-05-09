مسرور بارزانی وارد استانبول شد

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان طی سفری رسمی وارد ترکیە شد

1 ساعت پیش

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در سفری رسمی وارد ترکیه شد و قرار است در کاخ دولمه‌باغچه با رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه‌ی این کشور درباره‌ی مسائل راهبردی گفتگو کند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، پیش‌ازظهر امروز شنبه، ۹ مه ۲۰۲۶ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در چارچوب یک سفر رسمی و به‌منظور رایزنی با مقامات عالی‌رتبه‌ی ترکیه، وارد شهر استانبول شد.

بر اساس بیانیه‌ی رسمی دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی در جریان این سفر، در کاخ دولمه‌باغچه‌ی استانبول با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، دیدار خواهد کرد. همچنین در برنامه‌ی این سفر، نشست‌های جداگانه‌ای با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه و شماری دیگر از مقامات بلندپایه‌ی دولت ترکیه پیش‌بینی شده است.

در این دیدارها، طرفین علاوه بر گفتگو درباره‌ی گسترش و توسعه‌ی روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف، آخرین تغییرات و تحولات کلی وضعیت عراق و منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌دهند. این سفر در راستای تقویت همکاری‌های راهبردی میان دولت اقلیم کوردستان و جمهوری ترکیه و هماهنگی‌های بیشتر در عرصه‌ی بین‌المللی انجام می‌شود.