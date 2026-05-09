اختلافات میان جریان‌های عضو «چارچوب هماهنگی» درباره‌ی نحوه‌ی توزیع پست‌های حاکمیتی و وزارتخانه‌ها همچنان پابرجاست

2 ساعت پیش

با وجود تلاش‌ها برای نهایی کردن ترکیب کابینه، گروه‌های سیاسی شیعه هنوز بر سر شیوه‌ی محاسبه‌ی امتیازات و انتخاب وزیران جدید به توافق نهایی دست نیافته‌اند.

اختلافات میان جریان‌های عضو «چارچوب هماهنگی» درباره‌ی نحوه‌ی توزیع پست‌های حاکمیتی و وزارتخانه‌ها همچنان پابرجاست. این اختلافات مانع از دستیابی به توافق نهایی بر سر جدول امتیازبندی مناصب در دولت آینده شده است. در همین راستا، عوده خدران، از رهبران سازمان بدر، در گفتگو با «کوردستان۲۴» اعلام کرد که کمیته‌ی مسئول تشکیل دولت در چارچوب هماهنگی، هنوز بر سر سازوکار توزیع امتیازات برای سمت‌های معاونت ریاست‌جمهوری، ریاست پارلمان، نخست‌وزیری و وزارتخانه‌ها به تفاهم نرسیده است.

به گفته‌ی عوده خدران، دو پیشنهاد اصلی برای محاسبه‌ی امتیاز معاونت‌ها مطرح است؛ پیشنهاد نخست بر اختصاص ۱۲ امتیاز و پیشنهاد دوم بر لحاظ کردن ۱۰ امتیاز برای این کرسی‌ها تأکید دارد. وی همچنین اشاره کرد که تلاش‌های گسترده‌ای برای عدم حضور وزیران فعلی در کابینه‌ی آتی و جایگزینی آن‌ها با چهره‌های جدید در جریان است، اما تاکنون توافقی قطعی در این زمینه حاصل نشده است. با این حال، وی پیش‌بینی کرد که چارچوب هماهنگی احتمالاً تا روز یکشنبه، ۱۰ مه ۲۰۲۶ (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)، بر سر شیوه‌ی انتخاب و اسامی کاندیداهای وزارتخانه‌ها به جمع‌بندی برسد.

علی زیدی، نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه، برنامه‌ی دولت خود را به ریاست پارلمان و جریان‌های سیاسی ارائه کرده است. قرار است نشست پارلمان برای رأی اعتماد به دولت در هفته‌ی جاری برگزار شود؛ اما به دلیل تداوم اختلافات، پیش‌بینی می‌شود تنها نیمی از اعضای کابینه بتوانند رأی اعتماد نمایندگان را کسب کنند. شایان ذکر است که در نظام سیاسی عراق، «امتیازبندی» روشی رایج برای تقسیم مناصب است که در آن هر کرسی پارلمانی معادل امتیازی مشخص محسوب شده و احزاب بر اساس مجموع امتیازات خود، حق تصدی وزارتخانه‌ها و پست‌های عالی را پیدا می‌کنند.