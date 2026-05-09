ارزیابی جدید سیآیای: توان مقاومت چهارماههی ایران در برابر تحریمهای دریایی
بر اساس ارزیابیهای جدید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA)، جمهوری اسلامی ایران قادر است تا حدود ۴ ماه دیگر در برابر محاصرهی دریایی اعمالشده از سوی ایالات متحده مقاومت کند، بدون آنکه تحت فشار اقتصادی شدیدی قرار گیرد که منجر به تسلیم در برابر خواستههای واشینگتن شود.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که این ارزیابی نشاندهندهی تأثیر محدود فشارهای کنونی بر تهران است؛ آن هم در شرایطی که تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به تنشها به بنبست رسیده و اقدامات دونالد ترامپ برای خاتمهی این منازعه - که بر متحدان آمریکا تأثیر منفی گذاشته - هنوز به نتیجه نرسیده است.
در روزهای اخیر، منطقهی راهبردی تنگهی هرمز شاهد تنشهای نظامی فزایندهای بوده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در حساب کاربری خود در شبکهی اجتماعی «تروث سوشیال» مدعی شد که سه کشتی جنگی ایالات متحده هنگام عبور از این تنگه مورد حمله قرار گرفتهاند، اما بدون آسیب عبور کرده و پاسخ قاطعی به نیروهای ایرانی دادهاند.
در مقابل، فرماندهی مرکزی قرارگاه خاتمالانبیا، نیروهای آمریکایی را به نقض آتشبس متهم کرد. مقامات نظامی ایران مدعی شدند که ایالات متحده یک کشتی نفتکش ایرانی و مناطقی غیرنظامی در جزیرهی قشم را هدف قرار داده است. نیروهای نظامی ایران اعلام کردهاند که در پاسخ به این حملات، خسارات سنگینی به کشتیهای جنگی آمریکا وارد آوردهاند؛ ادعایی که مقامات واشینگتن آن را رد میکنند.