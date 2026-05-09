مظاهر حسینی می‌گوید رهبر جمهوری اسلامی ایران در وضعیت جسمانی پایدار و سلامت کامل قرار دارد

3 ساعت پیش

مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر رهبری ایران، با تأیید خبر جراحت مجتبی خامنه‌ای در جریان انفجارهای اخیر، اعلام کرد که وی اکنون در وضعیت جسمانی پایدار و سلامت کامل قرار دارد.

مظاهر حسینی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: «مجتبی خامنه‌ای در پی وقوع زنجیره‌ای از انفجارها دچار جراحت شده بود، اما روند درمانی وی با موفقیت پایان یافته و در حال حاضر از سلامتی کامل برخوردار است.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند مجتبی خامنه‌ای در جریان حملات هوایی مشترک ایالات متحده و اسرائیل به ایران در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) به‌شدت مجروح شده است. بر اساس آن گزارش‌ها، علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در این حملات جان خود را از دست داده بود.

از زمان انتصاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان جانشین پدرش، وی هیچ‌گونه حضور علنی در مجامع عمومی نداشته و فعالیت‌های او تنها به انتشار بیانیه‌های مکتوب محدود شده است. این غیبت طولانی‌مدت، گمانه‌ی زنی‌های گسترده‌ای را درباره‌ی وضعیت سلامتی و حیات وی در محافل رسانه‌ای ایجاد کرده بود.