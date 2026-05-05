پیشبینی رشد چشمگیر تولید برنج در منطقهی آکری
مدیر کشاورزی آکری از افزایش سطح زیر کشت برنج بە ٣هزار و ٦٢٥ هکتار خبر داد و اعلام کرد دولت اقلیم کوردستان برنامهی ویژهای برای صادرات محصول مازاد به اروپا و آمریکا دارد.
فاضل مصطفی، مدیر کشاورزی آکری، روز سهشنبه ۵ مه ۲۰۲۶ (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در گفتوگوی اختصاصی با وبسایت کوردستان۲۴ اعلام کرد که به دلیل بارشهای مناسب سال جاری، پیشبینی میشود تولید برنج در این منطقه با جهشی بیسابقه روبهرو شده و سطح اراضی زیر کشت نسبت به سالهای گذشته افزایش یابد.
مدیر کشاورزی آکری با استناد به آمارها اظهار داشت: «در حالی که در سالهای گذشته حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ دونم از اراضی منطقه به کشت برنج اختصاص مییافت، پیشبینی میشود این رقم در سال جاری تنها در منطقهی آکری به ۱۴ هزار و ۵۰۰ دونم برسد که یک حد نصاب جدید محسوب میشود.» وی تأکید کرد که انتظار میرود میزان محصول برداشتی نیز به همین نسبت رشد چشمگیری داشته باشد.
فاضل مصطفی در خصوص گونههای برنج تولیدی در این منطقه گفت: «انواع مرغوب برنج از جمله ششماهه، سهماهه، پنجماهه، صدری معطر و تحالف تولید میشود که در بازار مصرف متقاضیان بسیاری دارد.» وی همچنین اشاره کرد که کشاورزان منطقه عملیات آمادهسازی زمینها را آغاز کردهاند و دولت اقلیم کوردستان نیز تسهیلات ویژهای را برای بازاریابی محصولات آنها در نظر گرفته است.
بر اساس طرح راهبردی دولت برای توسعهی تولیدات داخلی و یافتن بازارهای خارجی، برنامهریزیهایی صورت گرفته تا محصول مازاد بر نیاز داخلی آکری به بازارهای سراسر عراق و همچنین کشورهای اروپایی و ایالات متحدهی آمریکا صادر شود.