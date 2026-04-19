3 ساعت پیش

تیم فوتبال زاخو به عنوان نماینده عراق، در حالی برای رویارویی با الشباب عربستان راهی قطر شده است که نگاهی به ارقام دو تیم، از یک تقابل کاملاً نابرابر حکایت دارد. ارزش کل اسکواد زاخو حدود ۷.۴ میلیون یورو برآورد شده، در حالی که تیم الشباب عربستان با ستارگان نامدارش، ارزشی فراتر از ۴۴ میلیون دلار دارد.

امروز یکشنبه، ساعت ۱۷:۳۰ (به وقت محلی)، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه در دوحه میزبان دیدار حساس مرحله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان کشورهای حوزه خلیج فارس است. این مسابقه به صورت تک‌حذفی برگزار می‌شود و برنده آن مستقیماً راهی فینال بزرگ این رقابت‌ها خواهد شد.

وضعیت فنی دو تیم

زاخو با هدایت "ایوب اودیشو" با تمام توان و آمادگی کامل وارد این کارزار شده است؛ تنها غایب بزرگ این تیم "شیرکو کریم" است که به دلیل مصدومیت نتوانست کاروان تیم را در سفر به قطر همراهی کند. در آن سو، الشباب که تحت هدایت "نورالدین زکری" الجزایری است، در آخرین بازی خود در لیگ روشن عربستان مقابل القادسیه با تساوی ۲-۲ متوقف شد.

الشباب علیرغم برخورداری از مهره‌های سرشناسی چون یانیک کاراسکو (ستاره سابق اتلتیکو مادرید)، علی البلیهی و عبدالرزاق حمدالله، فصل خوبی را پشت سر نمی‌گذارد. آن‌ها از ۲۸ بازی خود در لیگ داخلی، تنها ۷ پیروزی کسب کرده‌اند و با ۳۱ امتیاز در جایگاه دوازدهم جدول قرار دارند. در مقابل، زاخو در لیگ ستارگان عراق وضعیت باثبات‌تری دارد و با ۴۷ امتیاز در رده هشتم ایستاده است.

مسیر صعود و تغییرات در برگزاری

زاخو در مرحله گروهی با نمایشی درخشان و کسب ۱۳ امتیاز، بالاتر از القادسیه کویت، العین امارات و ستره بحرین به عنوان صدرنشین صعود کرد. طبق برنامه اولیه، مسابقات باید به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شد، اما به دلیل شرایط امنیتی و تنش‌های اخیر در منطقه، کنفدراسیون مربوطه تصمیم گرفت بازی‌های نیمه‌نهایی به صورت متمرکز در کشور قطر برگزار شود.