دو سناریو روی میز؛ تصمیم نهایی فیفا در مورد حضور تیم ملی ایران
کمتر از دو ماه به آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده، اما حضور یا عدم حضور تیم ملی ایران در این تورنمنت همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
طبق گزارش وبسایت جهانی "گل"، قرار است در تاریخ ۳۰ این ماه، جلسە فیفا در شهر تورنتوی کانادا برگزار شود. در این نشست، فیفا رسماً فهرست ۴۸ تیم شرکتکننده را منتشر خواهد کرد و این تکلیف نهایی غایبان و حاضران را مشخص میکند.
دلیل اصلی این بلاتکلیفی، درخواست ایران برای انتقال بازیهای خود از خاک آمریکا به کشوری دیگر عنوان شده که تا این لحظه بیپاسخ مانده است. این در حالی است که پیشتر "جیانی اینفانتینو" رئیس فیفا و "احمد دنیامالی" وزیر ورزش ایران، نسبت به حضور ایران در این رقابتها اطمینان داده بودند.
روزنامه "اتلتیک" مدعی شده در صورت حذف ایران، دو سناریو روی میز است. محتملترین گزینه حضور تیم ملی امارات به جای ایران است، چرا که کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) حاضر به از دست دادن یکی از سهمیههای خود نیست. دومین گزینە، برگزاری یک دیدار میان امارات و ایتالیا برای تعیین تیم جایگزین، که البته این سناریو ضعیفتر به نظر میرسد.