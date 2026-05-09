بلومبرگ: تنش در تنگه هرمز ذخایر جهانی نفت را به مرز تخلیه رساند
خبرگزاری بلومبرگ فاش کرد که تداوم جنگ علیه ایران و تشدید تنشها در تنگه هرمز، منجر به خالی شدن ذخایر استراتژیک نفت در جهان شده است.
طبق گزارش این خبرگزاری، به دلیل درگیریهای نظامی و انسداد مسیرهای مواصلاتی در تنگه هرمز، روند عرضه نفت به بازارهای جهانی به شدت محدود شده و این امر ذخایر نفت جهان را با بحران تخلیه مواجه کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش اشارە شدە کە، "میزان ذخایر جهانی نفت در بازه زمانی بین ۱ مارس تا ۲۵ آوریل، روزانه بهطور میانگین ۴.۸ میلیون بشکه کاهش یافته است."
بلومبرگ تأکید میکند که حجم ذخایر فعلی به پایینترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ تاکنون رسیده است؛ وضعیتی که هشدارها در مورد جهش بیسابقه قیمت نفت و بحران جدی انرژی را دوچندان میکند.
این هشدار در حالی منتشر میشود که تنگه هرمز به عنوان شاهرگ حیاتی انتقال نفت و گاز جهان، شاهد تنشهایی بیسابقه است. این بیثباتی به دنبال آغاز درگیریهای نظامی میان اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران در تاریخ ۲۸ فوریه (۱۰ اسفند ۱۴۰۴) شکل گرفته و تأثیری مستقیم و مخرب بر بازارهای جهانی انرژی بر جای گذاشته است.